Genç kızın Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya-i Kebir Camii'de kıldıkları Cuma namazı sonrasında Fatih'te bir kahveciye uğradı. Mekana girenler karşılarında iki lideri görünce şaşırırken Erdoğan ve Bahçeli bir masaya oturarak çevredekileri selamladı.

Genç kızın çektiği kare gündem oldu

Buraya kadar her şey normal... Ancak mekanda o esnada oturan bir genç kızın arka plana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'yi alarak çektiği selfie kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Fotoğrafı görenler "Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi" şeklinde espriler yaptı.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları;