Genç kızın çantasından çıkanlar polisi bile şaşırttı Samsun'un İlkadım ilçesinde durdurulan genç kızın çantasından 2 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Samsun'da çantasında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçen genç kız gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine 17 yaşındaki G.D. adlı kızın çantasında arama yapan polis ekipleri, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.Olayla ilgili G.D. ile 3 genç gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen G.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Serbest bırakıldı Silahların erkek arkadaşlarına ait olduğu ve çantasına onların koyduğunu söyleyen G.D., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

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