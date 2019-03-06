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Genç kızın çantasından çıkanlar polisi bile şaşırttı

Samsun'un İlkadım ilçesinde durdurulan genç kızın çantasından 2 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:57
Genç kızın çantasından çıkanlar polisi bile şaşırttı

Samsun'da çantasında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçen genç kız gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine 17 yaşındaki G.D. adlı kızın çantasında arama yapan polis ekipleri, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.Olayla ilgili G.D. ile 3 genç gözaltına alındı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen G.D., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Serbest bırakıldı

Silahların erkek arkadaşlarına ait olduğu ve çantasına onların koyduğunu söyleyen G.D., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:57
  1. Samsun Adliyesi

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