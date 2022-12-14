  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Genç kızı tehdit edip asansörde istismarda bulundu! Flaş gelişme
Gündem

Genç kızı tehdit edip asansörde istismarda bulundu! Flaş gelişme

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki genç kızı kesici aletle tehdit edip cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 14:04:00 -
Genç kızı tehdit edip asansörde istismarda bulundu! Flaş gelişme

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki genç kızı kesici aletle tehdit edip cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı.

 

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Aralık'ta Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir binanın asansöründe bir genç kızı kesici aletle tehdit ederek cinsel istismarda bulunan zanlının yakalanması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K. gözaltına alındı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23