Genç kızı tehdit edip asansörde istismarda bulundu! Flaş gelişme
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki genç kızı kesici aletle tehdit edip cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki genç kızı kesici aletle tehdit edip cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Aralık'ta Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir binanın asansöründe bir genç kızı kesici aletle tehdit ederek cinsel istismarda bulunan zanlının yakalanması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K. gözaltına alındı.