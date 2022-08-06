Genç kızı korkutup parmak sallamıştı! Akşener'in stresinin sebebi anlaşıldı

YENİ AKİT/ANKARA

Bartın ve Yalova'da "Halkın arasında görüntüsü" vermek için yola çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir yaşlı vatandaşa "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırmış, bir genç kızı da adeta köşeye sıkıştırıp parmak sallamıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç yaptığı paylaşımda Akşener'in niçin stres ve öfke içinde olduğunu açıkladı.

"Sözde anketçilerin anlattıklarını sokakta göremeyince..."

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Tunç'un paylaşımı şöyle:

"Dün Bartın’da, bugün Yalova’da; genç-yaşlı fark etmiyor, millete parmak sallıyor, azarlıyor, halkın arasına indiğinde fondaş medyanın sözde siyaset mühendisleri ve anketçilerinin anlattıklarını göremeyince gerçekle yüzleşiyor, tüm öfke ve stresi bundan."