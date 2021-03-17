Genç kıza büyük şok! Birini öldürdüğünü Emniyet'te öğrendi

Aktarılan bilgiye göre, söz konusu kaza, 14 Mart tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde yaşandı. 320 promil alkollü olan Mustafa Demir (49), Kasım Gülek Caddesi’nde bulunan refüjde beklediği esnada, alkolün de etkisi ile bir anda dengesini yitirdi. Talihsiz adam, o sırada Pınar Ağır (25) idaresindeki, caddeden geçmekte olan '01 AFN 937' plakalı otomobilin sol dikiz aynasına çarparak ağır şekilde yaralandı. Demir, refüje doğru savrulup kanlar içinde yere yığıldı. Ağır da herhangi bir şey fark etmeden yoluna devam etti. Mustafa Demir, olay mahalline çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne nakledilerek tedavisine başlandı. Ağır şekilde yaralanan Demir, kurtarılamadı. Demir’in yaşamını yitirmesinin ardından emniyet güçleri, sürücüyü bulmak için soruşturma başlattı. Çalışma esnasında polis, olay mahallinde beyaz renkte kırık bir dikiz aynası parçasına rastladı. Güvenlik güçleri, bölgede kaza anını gösteren bir güvenlik kamerası bulamasa da, kazanın hemen ardından beyaz renkli bir aracın geçtiğini fark edip plakasını tespit etti. Emniyet güçleri, plakadan yola çıkarak, sürücünün Pınar Ağır adlı şahıs olduğunu tespit etti. Tıbbi araç satışı gerçekleştiren Ağır’ı polis, evinde gözaltına aldı.

Öldürdüğünü emniyette öğrendi

Polis merkezine getirilerek sorguya alınan Ağır’ın, ifadesinde, “Aracımla hız sınırının altında seyir halindeydim. Arabanın sol kısmından bir ses geldi. Baktığımda bir şey göremedim. Dikiz aynamın olmadığını görünce, tabelaya çarptığımı düşündüm ve yola devam ettim. Bir canlıya çarptığımı hiç düşünmedim. Fark etseydim, durup yardım ederdim. Bir insana çarptığımı polisten öğrendim." dedi.

Polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye gönderilen Ağır, tutuklandı.