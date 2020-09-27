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Yerel Genç kız Taksim’in göbeğinde şoku yaşadı
Yerel

Genç kız Taksim’in göbeğinde şoku yaşadı

İstanbul’un Taksim ilçesinde bir genç kıza yapılan kapkaç saniye saniye kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:49:00 -

İstanbul’un Taksim ilçesinde genç bir kız şoku yaşadı. Önceki hafta Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Taksim’de sokak arasında yürüyen genç kız kapkaça uğradı.

Olayda cep telefonu çalınan genç neye uğradığını şaşırırken, kapkaççı sokak arasında kaçarak kayıplara karıştı.

İşyerine doğru yürüyen genç kız, arkadaşıyla görüntülü konuşuyordu. Yaklaşık 10 bin TL’lik telefonu çalan şahıs yakalanamadı.

Olay anı saniye saniye görüntülere yansıdı.

Olayla ilgili konuşan Enes Yılmaz, ‘Biz arkadaşı şaka yapıyor sandık. O yüzden olaya müdahale etmedik’ dedi.

Yılmaz, genç kızın bağırmadığını adeta şok geçirdiğini söyledi.

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