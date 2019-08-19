Genç Kız Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

KASTAMONU (AA) - Bulgaristan'da 2-11 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak Genç Kız Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki ikinci etap kamp çalışması başladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 10 sporcu katılıyor.

Genç Kız Boks Milli Takımı Başantrenörü Fikret Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların performansından memnun olduğunu belirtti.

Milli takımda Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanacak güç ve yetenekte sporcuların olduğunu ifade eden Taşdemir, "Eylül ayının 2'sinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gideceğiz. Bu tarihe kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Şampiyonadan madalyalarla dönmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız." diye konuştu.

Günde çift idman yaptıklarını anlatan Taşdemir, "Her bir sporcumuz elinden gelen gayreti gösteriyor. Moral ve motivasyon olarak da iyi durumdayız. Kızlarımızın azmi ve çabalarıyla inşallah istediğimiz sonuçla ülkemize döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



