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Sağlık Genç kalmak için oğlunun kanını kullanıyor
Sağlık

Genç kalmak için oğlunun kanını kullanıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-23 20:40:00 -
Genç kalmak için oğlunun kanını kullanıyor

ABD'li bir milyoner, 'sonsuza kadar genç kalma takıntısı' yüzünden ergenlik çağındaki oğlundan sürekli kan nakli yaptırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dallas bölgesinde yaşayan teknoloji milyoneri Bryan Johnson, 17 yaşındaki oğlu Talmage ve 70 yaşındaki babası Richard'la nesiller arası bir kan takası yapmak için bölgedeki bir sağlık kuruluşuna gitti.

Yılda 2 milyon dolar harcıyor

Bloomberg'de yer alan habere göre oğlunun kanıyla genç kalmaya çalışan Bryan, daha önce aynı hastaneye gelmiş ve tüm detaylarını özenle incelediği bir donörden kan nakli yaptırmıştı.

45 yaşındaki teknoloji milyonerinin bu uğurda yılda yaklaşık olarak 2 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor. Johnson, beyin aktivitelerini izleyebilen ve kaydedebilen teknolojiler geliştiren Kernel firmasının kurucusu.

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