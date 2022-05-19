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Medya Genç kadından, alnının teri ile inşaattan para kazanan göçmene çok çirkin hakaret!
Medya

Genç kadından, alnının teri ile inşaattan para kazanan göçmene çok çirkin hakaret!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kışkırttığı bazı vatandaşlar sokaklarda karşılaştıkları göçmen vatandaşlara çirkin sözlerle hakaretler savuruyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 21:37:00 - 2022-05-19 21:46:41

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İstihbaratçı artığı siyasetçi" diyerek tepki gösterdiği Ümit Özdağ tarafından kışkırtılan bazı vatandaşlar, sokaklarda göçmenlere çirkin sözlerle hakaretler savuruyor.

İstanbul'da kaydedilen bir videoda, utandıran anlar yaşandı.

Alın teri ile para kazanan göçmene çirkin hakaret!

Bir Afgan vatandaş, kendisine mikrofon uzatan muhabire Türkiye'deki hayatını anlattı. İnşaatta işçi olarak çalıştığını belirten Afgan vatandaş, annesi, eşi, kızı ve kız kardeşi ile yaşadığını söyleyip, günlük 300 lira kazandığını ifade etti.

O esnada bir kadın, Afgan vatandaşın alnının teri ile kazandığı parayı da haksız görerek bir dizi hakaret savurdu.

"Sen o kadar para mı kazanıyorsun? Bizim vatandaşlarımız işssiz. Açlıktan ölüyor." diyen hadsiz kadın, "Senin ülkendeki iç savaş beni ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı. 

Video sosyal medyada en çok eleştirilenler arasında yer aldı.

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