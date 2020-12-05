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Aktüel Genç izciler Kovid-19 tedbirlerine evde kamp kurarak dikkati çekecek
Aktüel

Genç izciler Kovid-19 tedbirlerine evde kamp kurarak dikkati çekecek

Yeniakit Publisher
2020-12-05 17:25:44 -
Genç izciler Kovid-19 tedbirlerine evde kamp kurarak dikkati çekecek

ERZURUM (AA) - Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen "Evim Kampım Olsun" etkinliğiyle genç izciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek için 3 gün boyunca evlerinde kendi imkanlarıyla kamp yapacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre etkinlik, 18 Aralık Cuma günü saat 17.00’de başlayacak.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden paydaş STK’lerin de desteğiyle binlerce izci ve izci liderinin evlerinde kamp gerçekleştireceği organizasyonda, gençler oturma odalarına ve salonlarına evdeki malzemeleri kullanarak çadır kuracak.

Etkinliğe, "http://srvr.im/evimkampimolsun" adresinden 17 Aralık'a kadar başvuru formunu doldurarak kayıt yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Muhammed Fatih Ertaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde vakit geçiren çocuklar ve aileleri için projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Projenin gençlerin izcilik ruhunun pekişmesine katkı sağlayacağını anlatan Ertaş, "Üç gün sürecek proje kapsamında çocuklar pazar gününe kadar evde izci kampı yapacaklar. Ülkemizin dört bir yanından projeye emek veren ve gayret gösteren bütün proje ortaklarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ertaş, katılımcıların çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşarak diğer izcilere de örnek olabileceğini belirterek 20 Aralık Pazar akşamı sona erecek proje kapsamında en iyi çadırı kuran izciye sürpriz ödül verileceğini kaydetti.

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