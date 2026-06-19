Genç İHH’nın yaz okullarına başvurular başladı

Genç İHH Ortaokul Birimi tarafından organize edilen Muhabbet Okulu Yaz Okulu Programı, 6 Temmuz - 7 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Programla, öğrencilerin yaz tatillerini verimli, eğitici ve sosyal açıdan gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeleri amaçlanıyor. Eğitim ve etkinliklerin 5 hafta boyunca haftanın 5 günü saat 09.30 - 15.00 saatleri arasında uygulanması planlandı.

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan yaz okulunda; Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi dersleri, değerler eğitimi, atölye çalışmaları, teknoloji eğitimleri, sportif faaliyetler, güvenli internet kullanımı ve temel afet bilinci eğitimlerinin yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de yer alacak.

Vakfın internet sitesi üzerinden başvurulabiliyor

Manevi gelişimi destekleyen, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen ve eğlenceli öğrenme ortamları sunan Muhabbet Okulu Yaz Okulu Programıyla öğrencilerin dolu dolu bir yaz dönemi geçirmeleri hedefleniyor.

Kayıt başvuruları, Genç İHH tarafından yayımlanan başvuru formu ve ilgili okullarda bulunan başvuru bilgi formları üzerinden alınıyor. Ayrıca, ihh.org.tr/basvuru/muhabbetokulu2026 linki üzerinden de başvurulabiliyor.

Katılım için ön kayıt önem taşırken, yeterli başvurunun oluştuğu bölgelerde sınıfların açılacağı duyuruldu.