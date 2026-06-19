  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Abdulkadir Selvi: Türk milleti İmamoğlu’na niye oy versin? Daha iyi yolsuzluk yapsın diye mi? İddia Enver Aysever’den! Halk TV’nin yakında ‘arınarak’ Kılıçdaroğlu saflarına geçmesi an meselesi! Anket oyunları tekrar başladı, o isim saçmalığa dikkat çekti! Özel başındayken CHP’nin oyu 31.4’ken ayrıştıklarında oyları 39.1’e yükselmiş! Yapay zekâ savaşları olacak! Türkiye'nin hamlesi dijital egemenliğin anahtarı olacak Bulunduğu yer görüntülendi! İBB Kültür A.Ş. yöneticisi buraya kaçırılmış! Fransa, ABD'yi baskı yapmaya çağırdı Goyim Trump’tan medet umuyorlar! Makam aracında dolar, ‘bağış’ kılıfıyla rüşvet! Silifke Belediyesi’nde 'kutu kutu' vurgun! Reuters’ten Körfez iddiası! İran, Irak’ta saldırı hücreleri kurdu Gözaltına alınan 32 kişiden 3’ü şaşırttı! ‘Şapkalılar’ suç örgütüne darbe Özgür bunu mutlaka yeni partiye alsın! Enginyurt: AK Parti’nin belediyesi yok mu bu ülkede?
Aktüel Genç İHH’nın yaz okullarına başvurular başladı
Aktüel

Genç İHH’nın yaz okullarına başvurular başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Genç İHH’nın yaz okullarına başvurular başladı

Genç İHH, ortaokul öğrencilerinin yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla bu yıl da yaz okulu programı düzenleyecek. 6 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek program için başvurular 3 Temmuz’a kadar devam edecek.

Genç İHH Ortaokul Birimi tarafından organize edilen Muhabbet Okulu Yaz Okulu Programı, 6 Temmuz - 7 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Programla, öğrencilerin yaz tatillerini verimli, eğitici ve sosyal açıdan gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeleri amaçlanıyor. Eğitim ve etkinliklerin 5 hafta boyunca haftanın 5 günü saat 09.30 - 15.00 saatleri arasında uygulanması planlandı.

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan yaz okulunda; Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi dersleri, değerler eğitimi, atölye çalışmaları, teknoloji eğitimleri, sportif faaliyetler, güvenli internet kullanımı ve temel afet bilinci eğitimlerinin yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de yer alacak.

Vakfın internet sitesi üzerinden başvurulabiliyor

 

Manevi gelişimi destekleyen, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen ve eğlenceli öğrenme ortamları sunan Muhabbet Okulu Yaz Okulu Programıyla öğrencilerin dolu dolu bir yaz dönemi geçirmeleri hedefleniyor.

Kayıt başvuruları, Genç İHH tarafından yayımlanan başvuru formu ve ilgili okullarda bulunan başvuru bilgi formları üzerinden alınıyor. Ayrıca, ihh.org.tr/basvuru/muhabbetokulu2026 linki üzerinden de başvurulabiliyor.

Katılım için ön kayıt önem taşırken, yeterli başvurunun oluştuğu bölgelerde sınıfların açılacağı duyuruldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23