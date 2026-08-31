Genç İHH’dan Hakkâri’de 60 gençle çadır kampı

Gençlerin doğayla iç içe güzel vakit geçirmesini amaçlayan organizasyonda, katılımcılar keyifli bir kamp deneyimi yaşadı. Üniversite ve lisede okuyan 60 gencin katılımıyla düzenlenen kampta, sosyal faaliyetler, doğa yürüyüşleri ve gökyüzü gözlem etkinlikleri gibi birçok etkinlik yapıldı.

Kamp etkinliğiyle ilgili bilgi paylaşan Genç İHH Tanıtım ve Medya Birim Başkanı Onur Özbek, bu yaz Genç İHH olarak 15 farklı ilde toplamda 72 kamp düzenlediklerini belirtti. Özbek, “Hakkâri’de gerçekleştirdiğimiz kamp ise bu yıl bizim için ayrı bir yerde duruyor. Üniversiteli ve liseli gençlerimizle Cennet Cehennem Vadisi’nde çadırlarımızı kurduk ve birkaç gün boyunca doğanın içinde yaşadık. Dağların arasında, şehirden ve günlük koşturmacadan tamamen uzak bir ortamda gençlerle birlikte çok güzel birkaç gün geçirdik” dedi.

“Gençlerin yeni dostluklar kurması çok önemli”

Gençlerin Türkiye’nin farklı coğrafyalarını sadece fotoğraflardan ya da sosyal medyadan değil, giderek, görerek ve oradaki insanlarla tanışarak keşfetmesini istediklerini aktaran Özbek, “Gündüzleri doğa yürüyüşleri yaptık, vadinin farklı noktalarını keşfettik. Akşam olduğunda gökyüzü gözlem etkinliğimiz vardı. Şehir ışıklarından bu kadar uzakta olunca gökyüzünü bambaşka görüyorsunuz. Gecenin ilerleyen saatlerinde de ateş yakıp etrafında toplandık, ezgiler söyledik, sohbet ettik” ifadelerini kullandı.

Özbek, sözlerini şöyle tamamladı: “Kampta Biriz sloganının karşılığını Hakkari’de çok güzel gördüğümüzü düşünüyorum. Aynı çadır alanında kalan, aynı sofrayı paylaşan, beraber yürüyen, gece aynı ateşin etrafında oturan gençler birkaç günün sonunda birbirlerini çok daha yakından tanıyor. Bizim için kampın kıymeti biraz da burada. Sadece bir etkinlik yapıp dönmek değil; gençlerin beraber vakit geçirmesi, yeni dostluklar kurması ve döndüklerinde anlatacakları güzel bir hatırayla ayrılması bizim için çok önemli.”