Genç hukukçulara altın değerinde öğütler! Başsavcı Ahmet Çelikkol o sinsi tuzağa karşı öğrencileri uyardı

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, hukuk fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı, yasadışı bahis uyarısında bulundu.

Özel bir üniversitenin hukuk fakültesi öğrencileri, Başsavcı Çelikkol’u ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğrenciler, yargı teşkilatının işleyişi ve hukuk mesleğinin uygulamadaki yönlerine ilişkin sorularını yöneltme fırsatı buldu.

Hukuk eğitiminde teorik bilginin yanı sıra uygulamanın önemine dikkat çeken Başsavcı Çelikkol, "Hukuk mesleği sadece bilgi değil aynı zamanda sabır, vicdan ve sorumluluk gerektirir. Kendinizi sürekli geliştirin ve adalet duygunuzu her zaman ön planda tutun. Sürekli okuyun ve araştırın" dedi.

"Yasadışı bahis tuzağına düşmeyin"

Başsavcı Çelikkol, üniversite öğrencilerine yasadışı bahis faaliyetlerine karşı da uyarılarda bulundu. Öğrencilerin bu tür oluşumlardan uzak durmaları gerektiğini belirten Çelikkol, "Hiçbir şekilde banka hesaplarınızı başka kişilere kullandırmayın. Bu tür sistemlere dahil olduğunuz zaman geri dönüşü olmayan bir mağduriyet yaşayabilirsiniz. Eğer böyle bir durum ile karşı karşıya kalırsanız ilgili makamlardan yardım alın ve dikkatli olun. Bu tuzağa sakın düşmeyin" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda öğrenciler tarafından Başsavcı Ahmet Çelikkol’a plaket takdim edildi.