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Yerel Genç hemşire evinde silahla vurulmuş halde bulundu
Yerel

Genç hemşire evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Gaziantep’te, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire D.Y. evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 08:17:00 -
Genç hemşire evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan D.Y. ailesi tarafından yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu. Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralı olan genç hemşireye yaptıkları müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Hemşire Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç hemşirenin cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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