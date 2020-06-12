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Aktüel

Genç güvenlik görevlisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Gaziantep’te genç bir güvenlik görevlisi trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:06:01 -
Genç güvenlik görevlisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Gaziantep’te genç bir güvenlik görevlisi trafik kazasında hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Oğuzeli ilçesi Yakacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki M.D. gece saatlerinde motosikletiyle işe giderken karşı yönden gelen bir traktörle çarpıştı. Olayın ardından ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan M.D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaklaşık 8 ay önce evlendiği öğrenilen genç güvenlik görevlisinin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Olayın ardından traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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