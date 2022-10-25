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Ekonomi Genç girişimciler için büyük fırsat
Ekonomi

Genç girişimciler için büyük fırsat

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ile sanatkârı rahatlatacak bir adım daha attıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 22:37:00 -
Genç girişimciler için büyük fırsat

Nebati, Twitter paylaşımında “Esnafımıza 60 ay ve yüzde 7.5 vade oranıyla kullandırılacak 100 milyar liralık kredi paketimiz Cumhurbaşkanı Kararı’yla yürürlüğe girmiştir. Paketle genç girişimciler için sıfır faizli kredi limiti 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırı ise 30’dan 35’e çıkarılmıştır” ifadelerini kullandı. Nebati, ayrıca çiftçiye kullandırılan yaygın üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limitinin de 200 bin liraya yükseltildiğini aktardı. Nebati, “Yeni kredi paketimizin esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu

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