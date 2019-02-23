Genç futbolcudan görülmemiş davranış! Haksız penaltıyı dışarı attı
Altınordu Kulübü'nün altyapısında oynayan genç futbolcu, rakip takıma karşı kazandıkları penaltı vuruşunu, haksız olduğu gerekçesiyle dışarı attı.23 Şubat 2019 Cumartesi 16:35
Altınordu FK altyapısında oynayan bir futbolcu kazandıkları penaltının haksız olduğunu düşünerek penaltıda topu dışarı attı.
Altınordu, bu anları sosyal medyadan şu sözlerle paylaştı:
"Bu toprakların çocuklarına inanın, güvenin... Ne verirseniz, onu biçersiniz... Eğer "adaletli" olmayı öğretirseniz, yanlışlıkla verilen penaltıyı gözünü bile kırpmadan dışarıya atar. Aferin be çocuk...
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