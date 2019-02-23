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Genç futbolcudan görülmemiş davranış! Haksız penaltıyı dışarı attı

Altınordu Kulübü'nün altyapısında oynayan genç futbolcu, rakip takıma karşı kazandıkları penaltı vuruşunu, haksız olduğu gerekçesiyle dışarı attı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:35

Altınordu FK altyapısında oynayan bir futbolcu kazandıkları penaltının haksız olduğunu düşünerek penaltıda topu dışarı attı.

Altınordu, bu anları sosyal medyadan şu sözlerle paylaştı:

"Bu toprakların çocuklarına inanın, güvenin...  Ne verirseniz, onu biçersiniz... Eğer "adaletli" olmayı öğretirseniz,  yanlışlıkla verilen penaltıyı gözünü bile kırpmadan dışarıya atar. Aferin be çocuk...

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:35
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