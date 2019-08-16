Genç futbolcu kansere yenik düştü Kayseri’de yakalandığı doku kanseri sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki amatör futbolcu Medet Avşar son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri’de yakalandığı doku kanseri sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki amatör futbolcu Medet Avşar son yolculuğuna uğurlandı. Avşar’ın tabutunun üzerine takımda giydiği forması koyuldu.

Kayseri 2. Amatör Küme takımlarından Gazi Osman Paşaspor’da forma giyen 22 yaşındaki Medet Avşar, bir süredir doku kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Avşar’ın ölüm haberi, amatör camiasını yasa boğdu. Genç futbolcunun cenazesi, öğle namazına müteakip Cami Kebir’de kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, merhumun yakınları, takım arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.