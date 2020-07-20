Genç fikirler, yeni projeler bir arada

Katılım bankası Albaraka Türk’ün yenilikçi ürünler ve hizmetler ortaya koyan girişimleri desteklemek için kurduğu Albaraka Garaj’da 4. Dönem Ön Hızlandırma programına start verildi. Genç müteşebbisleri buluşturan programa ilgi yoğun.

50 bin TL’ye kadar hibe

Albaraka Garaj Kurucu Koordinatörü Yakup Sezer, Ön Hızlandırma sürecinin eylül sonuna kadar devam edeceğini dile getirdi. Sezer, Hızlandırma sürecinin ise ekim ayı itibariyle başlayıp nisan sonunda biteceğini kaydetti. Ön Hızlandırma programında gençlere eğitim, mentorlük ve ofis kullanımı imkânlarını sunduklarını anlatan Sezer, “Hızlandırma programına katılanlara ise 50 bin liraya kadar hibe yardımı yapıyoruz, satış ve tanıtım stratejilerini anlatıyoruz. Ayrıca onların yatırım planlarını dinliyoruz” dedi.

Eğitimler verimli geçti

Albaraka Garaj’da 3. Dönem’in verimli geçtiğini anlatan Sezer, şöyle konuştu: “Pandemi nedeniyle programı sanal ortama taşıdık. Eskiden yaptığımız fiziki setup toplantıları için GarajLog programını yaptık. Girişimcilerimizi tanıttığımız Demoday için de 3 2 1 Girişim programını yaptık. Eğitimlerimizi tamamen online olarak devam ettirdik. Albaraka Garaj’da eğitimlerimizi ve mentor görüşmelerimizi fiziki ortamda yapıyorduk. Pandemi nedeniyle bu riske girmekten kaçındık. Programımız tamamen online olacak.”