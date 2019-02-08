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Genç evlilik yapanlar Meclis'e gitti... Yasa mağduru kadınlar Erdoğan'dan sözü aldı!

Erken yaşta evlilik yaptıkları için, eşleri skandal cezalarla hapse mahkum edilen kadınlar, Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü, mağduriyetlerini anlattı ve seçimlerden sonra konuyla ilgili çalışma yapılacağı sözünü aldı.

08 Şubat 2019 Cuma 16:42
Genç evlilik yapanlar Meclis'e gitti... Yasa mağduru kadınlar Erdoğan'dan sözü aldı!

Yasa gereği erken yaşta evlendikleri gerekçesiyle eşleri, cinsel istismar suçuyla cezaevine atılan kadınlar, Ankara'ya giderek mağduriyetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti ve mağduriyetin seçim sonrası çözüleceği sözünü aldılar.

Mağdur kadınlar Ankara'ya gitti

İLKHA'dan Nizamettin Aşkın'ın haberine göre, kamuoyunda "Genç Evlilik Mağdurları" olarak bilinen kadınlar, Ankara’ya giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve birçok milletvekili ile görüşerek yaşadıkları sıkıntıların çözüme kavuşturulmasını istediler.

Sözü aldılar

Onlarca kişiden oluşan bir grup ile 5 Şubat Salı günü Meclis'e giden kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile yaptıkları görüşme neticesinde sorunlarının çözümü için tasarının hazırlandığını ancak gerekli işlemlerin seçim öncesinde bitmeyeceğini, yaşanan mağduriyetin seçim sonrasında çözüme kavuşturulacağı sözünü aldılar.

Yaptıkları görüşme sonrasında İLKHA’ya bilgi veren genç evlilik mağdurlarından Sevim Eraydın, "Biz genç evlilik mağdurları olarak 37 kişi Meclis'e giderek bizzat Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüştük. Kendisine yaşadığımız mağduriyet hakkında bilgi verdik. Bize konu hakkında çalışma yaptıklarını, gerekli hazırlıkların seçim öncesine yetişemeyeceğini ve seçimden sonra konunun çözüleceğini söyledi. Ayrıca konu ile ilgili CHP’li vekillerle de görüştük. Konuya dair önlerine önerge geldiğinde imzaya hazır olduklarını söylediler." dedi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:42
  1. Ankara
  2. genç evlilik
  3. genç evlilik mağdurları
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah51 dk önce
    Bunun önü açılırsa kimse durduramaz. Çocukları mal gibi satmaya başlar insanlar kanun benden yana diye. Çocuklarla evlenmek isteyen sapıkların yeri hapishanedir.
  • Vatandaş Vatandaş 59 dk önce
    Cocuklar ile evliligin önü boylece açılmış oldu cahiliye devri gibi kız cocuklari alinir satlir esya yani Allah ortaçağ karanligindan bizi cikarsin
  • Mehmet Sabrican DörtdivanlıMehmet Sabrican Dörtdivanlı59 dk önce
    Bugün okuduğum bir habere göre artık kocasını boynuzlayanlara nafaka veriliyor. Size niçin itibar edilsin hanımlar?

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