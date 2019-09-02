Genç evlilik mağduru Sayın'ın feryadı: Çocuklarımın babası tecavüzcülerle aynı koğuşta yatıyor

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Genç evlilik yaparak ilk çocuğunu 15 yaşında dünyaya getiren Gizem Sayın'ın eşi İsmet Sayın, şikayetçi taraf olmamasına rağmen açılan kamu davasıyla 'Çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Evlendikten 6 yıl sonra eşi hapse giren Gizem Sayın, yaşadıklarını yeniakit.com.tr'ye anlattı.

'Eşim açılan kamu davasıyla ceza aldı'

"Evlendiğimde ben 15 yaşındaydım, eşim ise 25 yaşındaydı." diyen Sayın, "Şu anda 7 yaşında olan oğluma hamile kaldığımda muayene için gittiğimiz doktor tarafından şikayet edildik. Jandarma gelerek eşim ile benim ifademi aldı. Ailemiz tarafından kimse şikayetçi olmadı. Şikayetçi olmamamıza rağmen devam eden kamu davası 6 yıl sonra (2018'de) sonuçlandı. Eşim 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kendisi 1 yıldır cezaevinde." ifadelerini kullandı.

'Gerçek tecavüzcülerle aynı koğuşta..'

Eşinin tecavüzcülerle aynı koğuşta yattığını söyleyen Sayın, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben mahkemeye gittiğim her zaman kendi rızamla evlendiğimi söyledim. Evliliğimde mutlu olduğumu herhangi bir şiddete maruz kalmadığımı anlattım. 7 yaşında bir erkek ve 5 yaşında da bir kız çocuğumuz var. Babalarına en ihtiyaç duydukları zamanda onu göremiyorlar. Şu anda eşimin ailesi ile beraber yaşıyoruz. İşin en kötü tarafı eşim gerçekten tecavüz suçunu işlemiş insanlarla aynı koğuşta kalıyor. Kendisinin psikolojisi de alt üst olmuş durumda. Bu yasa bizleri korumuyor. Hayatımızı daha da perişan ediyor."

