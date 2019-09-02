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Genç evlilik mağduru Sayın'ın feryadı: Çocuklarımın babası tecavüzcülerle aynı koğuşta yatıyor

Genç evlilik yaptığı gerekçesi ile eşi 6 yıl sonra hapse atılan Gizem Sayın yaşadıklarını yeniakit.com.tr'ye anlattı. "Bu yasa bizi korumuyor. Hayatımızı daha da perişan ediyor." diyen Sayın, şöyle feryat etti: "Çocuklarımın babası tecavüz suçlamasıyla gerçek tecavüzcülerle aynı koğuşta yatıyor."

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:12
Genç evlilik mağduru Sayın'ın feryadı: Çocuklarımın babası tecavüzcülerle aynı koğuşta yatıyor

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Genç evlilik yaparak ilk çocuğunu 15 yaşında dünyaya getiren Gizem Sayın'ın eşi İsmet Sayın, şikayetçi taraf olmamasına rağmen açılan kamu davasıyla 'Çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Evlendikten 6 yıl sonra eşi hapse giren Gizem Sayın, yaşadıklarını yeniakit.com.tr'ye anlattı.

'Eşim açılan kamu davasıyla ceza aldı'

"Evlendiğimde ben 15 yaşındaydım, eşim ise 25 yaşındaydı." diyen Sayın, "Şu anda 7 yaşında olan oğluma hamile kaldığımda muayene için gittiğimiz doktor tarafından şikayet edildik. Jandarma gelerek eşim ile benim ifademi aldı. Ailemiz tarafından kimse şikayetçi olmadı. Şikayetçi olmamamıza rağmen devam eden kamu davası 6 yıl sonra (2018'de) sonuçlandı. Eşim 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kendisi 1 yıldır cezaevinde." ifadelerini kullandı.

'Gerçek tecavüzcülerle aynı koğuşta..'

Eşinin tecavüzcülerle aynı koğuşta yattığını söyleyen Sayın, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben mahkemeye gittiğim her zaman kendi rızamla evlendiğimi söyledim. Evliliğimde mutlu olduğumu herhangi bir şiddete maruz kalmadığımı anlattım. 7 yaşında bir erkek ve 5 yaşında da bir kız çocuğumuz var. Babalarına en ihtiyaç duydukları zamanda onu göremiyorlar. Şu anda eşimin ailesi ile beraber yaşıyoruz. İşin en kötü tarafı eşim gerçekten tecavüz suçunu işlemiş insanlarla aynı koğuşta kalıyor. Kendisinin psikolojisi de alt üst olmuş durumda. Bu yasa bizleri korumuyor. Hayatımızı daha da perişan ediyor."

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:12
  1. Gizem Sayın

YORUM YAZ

  • OrhanOrhan28 dk önce
    Mide bulandiran mahkeme karari. Bu hakimler kime hizmet ediyorlar.
  • uyan tcuyan tc34 dk önce
    ZATEN WC ŞEY TC ADALETİ GARİBANLARA ÇALIŞIYOR ZENGİN OLSA İŞ KİTABINA UYDURULUYOR , UYDURULAMASA YENİ KANUN BİLE İCAT EDİYORLAR ZENGİNLER İÇİN. UYUMA AKP SONRA OY İSTERSİN

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