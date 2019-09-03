Genç evlilik mağduru Çukur: O benim tacizcim değil, eşim

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Evlendiğinde 15 yaşında olan ve açılan kamu davası neticesinde eşine 19 yıl hapis cezası verilen Celile Çukur, yeni,akit.com.tr'ye konuştu. "Eşim ile 2016 yılında 15 yaşımdayken kaçarak evlendim. O da 22 yaşındaydı." diyen Çukur, "Ailem bana küserek eşimden şikayetçi oldu. Yakalandı ve 18 ay hapis yattı. Daha sonra ailemle eşimin ailesi barıştı ve şikayetlerini geri çekti. Sonrasında da mahkeme kararı ile resmi nikahımız kıyıldı. Eşim hapisten çıktı. Artık mutlu bir yuvamız olmuştu." ifadelerini kullandı.

Haklarında açılan kamu davası ile kabusun yeniden başladığını söyleyen Çukur, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün problemlerimizi çözdükten sonra hakkımızda kamu davası açılmış. Mahkeme de önceleri şikayetçi olan ailem de ben de defalarca ifade ettik. Yuvamda mutlu olduğumu eşimden hiçbir şikayetim olmadığını söyledim. Mahkeme sürecinde hamileydim. Eşime 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 19 yıl hapis cezası verdiler. O hapse girdikten sonra çocuğum dünyaya geldi. Şu anda 1 yaşında. Babasını hiç görmedi. Ben Konya'da yaşıyorum eşim Tarsus Cezaevi'nde. Yetkililerden uzanacak bir yardım eli bekliyorum. O beni taciz eden adam değil, eşim."