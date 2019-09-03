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Genç evlilik mağduru Çukur: O benim tacizcim değil, eşim

Genç evlilik mağduru Celile Çukur'un eşi Emre Çukur'a, 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 19 yıl hapis cezası verildi. Yeniakit.com.tr'ye konuşan 1 yaşında bir çocuk annesi Çukur, "O benim tacizcim değil, kocam." dedi.

03 Eylül 2019 Salı 13:35
Genç evlilik mağduru Çukur: O benim tacizcim değil, eşim

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Evlendiğinde 15 yaşında olan ve açılan kamu davası neticesinde eşine 19 yıl hapis cezası verilen Celile Çukur, yeni,akit.com.tr'ye konuştu. "Eşim ile 2016 yılında 15 yaşımdayken kaçarak evlendim. O da 22 yaşındaydı." diyen Çukur,  "Ailem bana küserek eşimden şikayetçi oldu. Yakalandı ve 18 ay hapis yattı. Daha sonra ailemle eşimin ailesi barıştı ve şikayetlerini geri çekti. Sonrasında da mahkeme kararı ile resmi nikahımız kıyıldı. Eşim hapisten çıktı. Artık mutlu bir yuvamız olmuştu." ifadelerini kullandı.

Haklarında açılan kamu davası ile kabusun yeniden başladığını söyleyen Çukur, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün problemlerimizi çözdükten sonra hakkımızda kamu davası açılmış. Mahkeme de önceleri şikayetçi olan ailem de ben de defalarca ifade ettik. Yuvamda mutlu olduğumu eşimden hiçbir şikayetim olmadığını söyledim. Mahkeme sürecinde hamileydim. Eşime 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 19 yıl hapis cezası verdiler. O hapse girdikten sonra çocuğum dünyaya geldi. Şu anda 1 yaşında. Babasını hiç görmedi. Ben Konya'da yaşıyorum eşim Tarsus Cezaevi'nde. Yetkililerden uzanacak bir yardım eli bekliyorum. O beni taciz eden adam değil, eşim."  

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:35
  1. Konya
  2. Celile Çukur
  3. Erken yaşta evlilik düzenlemesi

YORUM YAZ

  • Fatih Fatih 11 dk önce
    Kurulduğundan beri Ak partiye oy veren bir vatandaş olarak diyorum ki bu meseleyi bir türlü çözüme kavuşturamayan ak partiden utanıyorum yuh olsun yazıklar olsun size.Ak parti komadadırve bu komadan çıkması mümkün gözükmüyor.Reise zaten ulaşabilen yok olsada bişey farketmez onunda Türkiye de olup bitenden haberi yok.İstanbul sözleşmesi ve liyakat sahibi olmayan bakanlarıyla ve onların faydasız icraat larıyla alakalı hiç bi malumatı yok tamamen dış meselelere yönelmiş durumda.Sonuna doğru son sürat giden bi parti.Allah veremeye erken bi seçim olmaz inşallah. Allah cc akibetimizi hayırlı eylesin bu gidiş iyi gözükmüyor Vesselam.
  • NİLHANNİLHAN17 dk önce
    14 15 YAŞINDA KIZ ÇOCUKLARIYLA EVLENMEK YASAK MI????Y A S A K UYMAK ZORUNDA HERKES,EĞER UYULMUYORSA DA MAALESEF CEZASIZKALMIYOR14-15 YAŞINDA Bİ KIZLA EVLENEN ERKEK ALLAHAŞKINA NE BEKLER YAA BU NASIL ZİHNİYET ADI ÜSTÜNDE ÇOCUKKK BEEEEE ÇOCUKKKK
  • Yozgatlı Yozgatlı 18 dk önce
    22 yaşında olan bir genç, 15 yaşında olan çocuk ile cinsel ilişkiye girdi ise bunun adı SAPIKLIK tır ve cezalandırılmalı.
  • İdo1 İdo1 27 dk önce
    Allah belanızı versin böyle kanunmu olur uzayda mı yaşıyorbukanun koyan uygulayanlar gerçek zinakerlar bir saatlik bir geceliklerdışarıda cirit atarken bu insanlar anlaşmış resmi evlenmiş ler revamı bu zulumler. Ey yetkililer bu zulumlerinizin hesabını birgün Allah mutlaka sorar sizlere.
  • ahmed saidahmed said39 dk önce
    gerçek tecavüzcü olsayditutuksuz yargılanmak üzere serbestti..
  • KosarKosar42 dk önce
    Milli duygulardan bahis eden, Aile kudsiyetinden dem vuran etkili,yetkili beylerin kulakları sağırmı!...Değilse,Samimi değiller.
  • YILDIZ YILDIZ YILDIZ YILDIZ 46 dk önce
    Bu devlet bu hükümet ne yapmak istiyor ya. Neden bu olaya el atmıyor. Yeter ya. o çocuk büyüyünce psikolojisi bozuk ve devletine kırgın olacak.Böyle bir saçmalığı bu hükümet neden düzeltmez.Bu evlenen kişiler hertürlü fuhşu evlenmeden yapsa babası belli olmayan çocuklar dünyaya gelse çokmu iyi. Devlet resmen bu konunu ile fuhşu nikahsız olarak hertürlü pisliği yapmaya özendiriyor. Küçük yaşta evlenirsen suç ama küçük yaşta evlenmeden her türlü pisliği yap suç değil.Beyler zinayı teşvik ediyorsunuz. Ondan sonra her taraf genç suçlularla doluyor. Türkiye de suç işleme yaşı düştü diye cıyak cıyak ağlarsınız.Devlete bir sürü külfet çıkıyor. 17 yaşına giren genç kız ve 16 yaşına giren genç kızın ailesinin muvafakatı olduğu sürece evlenebilmesi lazım. Çünkü biz müslüman ülkeyiz. Başlarım çok avrupasından. Kafirler bize dostmu olacak. Genç yaşta evlendirmeyin zina çoğalsın diyecekler.
  • DurmazDurmaz47 dk önce
    Türk nüfusunu yaşlandırma projesi ve maalesef buna reisin de gücü yetmiyor. O yüzden susuyor.
  • DurmazDurmaz47 dk önce
    Türk nüfusunu yaşlandırma projesi ve maalesef buna reisin de gücü yetmiyor. O yüzden susuyor.
  • enesenes52 dk önce
    KADEM kendini aklamak istiyorsa beyanatları bırakıp bu insanların derdine nasıl çare bulurum deyip bir el atsın.

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