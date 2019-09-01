Genç evlilik mağduru: Babalarına vurulan 'tecavüzcü' damgası çocuklarımın psikolojisini bozdu

Taha Emre Özdemir Ankara

14 yaşındayken 17 yaşındaki eşi Rıdvan Bekdaş ile hayatını birleştiren Belfu Bekdaş, genç evlilik sebebi ile 'çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar' suçlamasından dolayı 5 sene 6 ay 20 gün hapis cezası alan eşinin yolunu gözlüyor.

13, 8 ve 1 yaşlarında üç çocuk sahibi olan Belfu Bekdaş, "Çocuklarımın, babalarına vurulan 'tecavüzcü' damgası nedeni ile psikolojisi bozuldu." diyerek yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Doktorun şikayeti ile Kamu Davası açılmış'

"Eşim ile 2007 yılında evlendim. Evliliğimizden 13, 8 ve 1 yaşlarında üç çocuğumuz oldu. İlk çocuğumun doğumunda 15 yaşındaydım. Doktorun şikayeti ile doğum yaptıktan sonra jandarma tarafından ifadem alındı. Şikayetçi olmadığım için ifadem alındıktan sonra bir problem yaşamadık. Eşim askere gitti geldi ve 2011 yılında ikinci çocuğum doğdu. 2014 yılında kamu tarafından başlatılan soruşturma tamamlanmış. Bir gün eşimi çocuklarımın gözü önünde tutukladılar. Eşim tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itirazlar neticesinde ilk tutukluğu 15 ayın ardından sona erdi."

'4 ay önce yeniden tutuklandı'

"Eşim serbest kaldıktan birkaç ay sonra 'tutukluluğunun devamı' şeklinde bir yazı geldi. Hapse girmemek için iki yıl kadar kaçak yaşadı. Bu esnada üçüncü çocuğum da doğdu. Şu anda 1 yaşında. Eşim en sonunda 4 ay önce eve gelen jandarma tarafından yakalanarak yeniden hapse atıldı. 16 ay daha cezaevinde olacak. Perişan durumdayım. Ben hiç kimseden maddi bir destek istemiyorum. Tek isteğim onun yanımızda olması."

'Çocuklarımın babasına tecavüzcü damgası vurdular'

"Çocuklarımın, babalarına vurulan 'tecavüzcü' damgası nedeni ile psikolojisi bozuldu. Ben evliliğim boyunca çok mutlu oldum. Eşimden küçücük bir şiddet görmedim. Bana karşı hep sadık oldu ve sevgi dolu davrandı. Evlendiğimizde eşim de 18 yaşından küçüktü. Biz genç evlenmenin suç olduğunu bilmiyorduk. Eşim eğer 18 yaşından büyük olsaydı en az 15 yıl hapis cezası alacakmış. Ancak kendisinden dosyada 'suça sürüklenen çocuk' diye bahsediliyor. 18 yaşından küçük olduğu için 'çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar' suçundan 5 sene 6 ay 20 gün hapis cezası aldı. Davanın devam eden sürecinde 'hüviyetten alıkoyma' suçu ile 5 yıl daha ceza aldı ama bu suçu ertelediler."