Genç evlilik mağdurlarından TBMM'ye: Sizin hiç vizdanınız yok mu?

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Sayıları 16 bine ulaşan genç evlilik mağdurları, TBMM'de kendileri için yapılacak düzenlemeyi bekliyor.

İşte genç evlilik mağduru kadınlardan sadece üçünün yürek burkan hikayesi:

Yeşim Küçük

"Eşim uzman çavuştu. Çocuklarımıza iyi bir gelecek kurabilmek için mücadele içindeyken üç çocuk babası eşimi cezaevine attılar. Kadına sahip çıktıklarını iddia ediyorlar ama ben 3 evladımla yapayalnız kaldım. Hem eşim hem babam hem de kayınbabam cezaevinde. Kimsede vicdan kalmadı mı?"

Ayşe Sepet

"10 yıl önce eşimle kendi isteğimle evlendim. 2010 yılında ilk çocuğumu dünyaya getirdiğimde eşim hakkında kamu davası açıldı. Eşime cinsel istismar suçundan 8 sene 4 ay ceza verildi. 2018 yılında eşimi cezaevine aldılar. 3 çocuğumla birlikte ortada kaldım. Bu nasıl kadın korumak? Biz resmi nikahımızı kıyarken devlet neredeydi? Yetkililer artık sesimizi duysun ve kanayan bu yara durdurulsun."

Celile Çukur

"Eşimle 3 yıldır resmi nikahımız var. Onunla severek evlendim. Eşim hakkında kamu davası açıldı. 18 ay cezaevinde kaldı ve serbest bıraktılar. Mahkeme kararıyla resmi nikahımız kıyıldı. Evliliğimizden bir oğlumuz oldu. Şu an bir buçuk yaşında. Bundan 5 ay önce eşime tekrar ceza verildi. 19 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 5 aydır bir buçuk aylık oğlumla hayat mücadelesi veriyorum ve önümüzde 19 yıl 5 ay daha var."