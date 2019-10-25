0553 313 94 23

Genç evlilik mağdurlarından TBMM'ye: Sizin hiç vizdanınız yok mu?

Sayıları 16 bine ulaşan genç evlilik mağdurları TBMM'ye seslenerek şu soruyu yöneltti: "Sizin hiç vicdanınız yok mu?"

25 Ekim 2019 Cuma 19:46
Genç evlilik mağdurlarından TBMM'ye: Sizin hiç vizdanınız yok mu?

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Sayıları 16 bine ulaşan genç evlilik mağdurları, TBMM'de kendileri için yapılacak düzenlemeyi bekliyor.

İşte genç evlilik mağduru kadınlardan sadece üçünün yürek burkan hikayesi:

Yeşim Küçük

"Eşim uzman çavuştu. Çocuklarımıza iyi bir gelecek kurabilmek için mücadele içindeyken üç çocuk babası eşimi cezaevine attılar. Kadına sahip çıktıklarını iddia ediyorlar ama ben 3 evladımla yapayalnız kaldım. Hem eşim hem babam hem de kayınbabam cezaevinde. Kimsede vicdan kalmadı mı?"

Ayşe Sepet

"10 yıl önce eşimle kendi isteğimle evlendim. 2010 yılında ilk çocuğumu dünyaya getirdiğimde eşim hakkında kamu davası açıldı. Eşime cinsel istismar suçundan 8 sene 4 ay ceza verildi. 2018 yılında eşimi cezaevine aldılar. 3 çocuğumla birlikte ortada kaldım. Bu nasıl kadın korumak? Biz resmi nikahımızı kıyarken devlet neredeydi? Yetkililer artık sesimizi duysun ve kanayan bu yara durdurulsun."

Celile Çukur

"Eşimle 3 yıldır resmi nikahımız var. Onunla severek evlendim. Eşim hakkında kamu davası açıldı. 18 ay cezaevinde kaldı ve serbest bıraktılar. Mahkeme kararıyla resmi nikahımız kıyıldı. Evliliğimizden bir oğlumuz oldu. Şu an bir buçuk yaşında. Bundan 5 ay önce eşime tekrar ceza verildi. 19 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 5 aydır bir buçuk aylık oğlumla hayat mücadelesi veriyorum ve önümüzde 19 yıl 5 ay daha var."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 19:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ZuhurZuhur4 sa önce
    Genç evlilikmiş! Şuna çocukevliliği desenize. 
  • Mağdur evli babayımMağdur evli babayım5 sa önce
    Bende 32 yaşındayım evlenmeden önce suç işledim 23 yasında evlendimEvlendikten sonra 31 ile 28 yaşım arasında cezalar geldi. Şimdi önümde 7 yıl var temize gönderdim bekarken yaptığım suç evliyken geldi ben içeri gitsem karıma 2 çocuğuma kim bakacak.Adaletsizlik bu . en azından sabah işe gitsem gece hapse gitsem de eve balsam...hem işlediğim suç kurana göre günah değil devlete göre yasak bune biçim İslam ülkesi mahkemelerde müslüman insanların kurana göre yargılanması için yol açılsın
  • AkilAkil5 sa önce
    Avrupa'ya şirin görünmek için yapıyor oysa Avrupa da kizlar 12/13 yaşında çocuk yapıyor larbunu soran yok Avrupa kendi leri resmi evlilik yok amaher şey serbest
  • II.MuratII.Murat5 sa önce
    Bu bahsedilen kanun Cocuk evlilikleri engellemek icindir.Ne yazikki icimizde cocuklara meyilli asagilik insanlar vardir.
  • AliAli6 sa önce
    Nerde devlet nerde adalet sizin hic vicdaniniz yokmu sayin erdogana duyrulur bu gidisle AKP daha coook oy kaybeder
  • A.Yücel A.Yücel 6 sa önce
    Bu feryatları duyma, sonra her seçimde oylarımız niye düşüyor diye sor. Bazı kanunları değiştirerek bir çok sorunu çözebilirsiniz.
  • Mustafa33Mustafa336 sa önce
    Bazen ben de bu tbmm yi anlamiyorum hele içindeki akp liler böle yapınca... bi de nafaka belası uzadı da uzadı
  • KaraKara7 sa önce
    Yok tabiki.Fatih erbakan gelecek, sorunlar bitecek.
  • İdo1 İdo1 7 sa önce
    Bu kanunları yapanın Allah belasını....... Şu yazıları okudukcainsan isyan edesi geliyor böyle kanunmu olurya.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP’de çifte standart! "YPG terör örgütü değil" demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin
  1. CHP’de çifte standart! "YPG terör..
  2. Premier Lig'de tarihe geçen galibiyet!..
  3. Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün..
  4. Disleksi belirtileri nelerdir?
  5. Futbol tarihinde görülmemiş penaltı!
  6. Ramazan ayı bu yıl hangi tarihte..
  7. Mevlid Kandili 2019 ne zaman?
  8. Mevlid Kandilinde neler yapılabilir?
  9. Ayak mantarına yol açan faktörler..
  10. Ayak mantarı nasıl anlaşılır? Ayak..
  11. Kuru iğne tedavisi nasıl uygulanır?
  12. Kuru iğne tedavisi nedir?
  13. CHP'li Erdal Aksünger skandal..
  14. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs..
  15. Pazartesi günü okullar tatil mi?
  16. KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK..
  17. Anestezi uzmanı ne işi yapar? Anestezi..
  18. Cumhuriyet resepsiyonuna HDP’liler..
  19. Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna..
  20. Türkiye için bomba SU-35 iddiası!
  21. Çaykur Rizespor 'Gücü'nü gösterdi!
  22. NASA'dan kritik açıklama! Tarih verip..
  23. Donald Trump’tan flaş sözler:..
  24. Fazıl Say özel bestesini Beştepe’de..
  25. Aslı Erdoğan'dan alçak iftira! Türk..
  26. Enerji Bakanı Dönmez: Milli enerji ve..
  27. İsrailli yazar Türkiye hayalini yazdı!..
  28. AYM eski raportörü Babacan ile görüşüyor
  29. Erdoğan, "Büyük destek var" demişti!..
  30. Meral Akşener, partisinin yıl..
Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı

Günün Karikatürü

26 Ekim 2019
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!