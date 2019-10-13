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Genç evlilik mağdurlarına müjde! Tüm partilerle mutabakat aranacak

TBMM'de görüşülecek 2. Yargı Paketi'nde İnfaz Kanunu ile birlikte genç yaşta evlilik mağdurları için de bazı düzenlemeler yapılması bekleniyor.

13 Ekim 2019 Pazar 17:45
Genç evlilik mağdurlarına müjde! Tüm partilerle mutabakat aranacak

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile birlikte sayıları 8 bine ulaşan genç evlilik mağdurları yetkililere seslenerek kendileri hakkında bir düzenleme yapılmasını beklerken, genç evlilik mağdurlarına ilişkin yasa tasarısının 2. yargı paketi ile meclis gündemine geleceği öğrenildi.

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Mevcut yasalara göre genç yaşta evlenen erkekler, 'erken yaşta evlilik ve cinsel istismar suçu' kapsamında cezalandırılıyor. Genç yaşta evlilik yaptıkları gerekçesi ile cezaevinde yaklaşık 4 bin erkeğin olduğu tahmin ediliyor.

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2016 yılında da gündeme gelmişti

AK Parti iktidarı 2016 yılında hazırladığı tasarı ile 'çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında mağdur ve failin evlenmesi halinde cezanın ertelenmesi' yönünde bir düzenleme getirmiş ancak muhalefetin 'çocuk istismarına af' söylemi geliştirmesi ile tasarı yasalaşmamıştı.

Meclis kulislerinden elde edilen bilgilere göre bazı hukukçu milletvekillerinin, 'Aynı yaşlarda olanlar ve aradaki yaş farkı 7-10 yıl olanlar için, tarafların isteği ile evlilik gerçekleşmiş ise şartlı bir düzenleme yapılabilir.' diyerek yasa tasarısı üzerinde yeniden çalıştıkları öğrenildi.

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Muhalefetle de mutabakat aranacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda değindiği 2. Yargı Paketi'nde İnfaz Kanunu ile birlikte genç yaşta evlilik mağdurları için de bazı düzenlemeler yapılması bekleniyor.

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Hazırlanacak yasa tasarısında, sözde kadın savunucusu derneklerin itirazları göz önünde bulundurularak, Avrupa ülkelerindeki benzer uygulamaların da masaya yatırılacağı ve her ne olursa olsun diğer partilerle de mutabakat aranacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 17:45
  1. AK Parti
  2. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  3. genç evlilik mağdurları

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