Genç evlilik mağdurları açlık grevine başlıyor! "Bıçak kemiğe dayandı"

Taha Emre Özdemir Ankara Genç evlilik mağduriyeti yaşayan aile sayısının 8 bine yaklaştığını ve çiftlerin 16 bine yakın da çocuğunun dünyaya geldiğini söyleyen Genç Evlilik Platformu Başkanı Sevim Erarslan, eşleri cezaevinde olan genç evlilik mağduru kadınlarla birlikte açlık grevine başlayacaklarını ifade etti.

"Genç evlilik sebebi ile asıl cezalandırılan kadınlar." diyen Erarslan şunları söyledi:

"Bu kadınların büyük çoğunluğu 20'li yaşlarında. Evleri barkları ya da bir birikimleri de yok. Kiralarını karşılamak zorundalar. Genç yaşlarına rağmen, cezaevindeki eşlerine evdeki çocuklarına bakma yükümlülükleri var. Aslında burada ceza erkeklere değil kadınlara verildi. Yaşadıkları sıkıntılardan dolayı bunalarak intihar eden kadınlar oldu. Kendileri mezarda, eşleri cezaevinde, çocukları da ortada."

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Başkan Erarslan "Ne yapsak sesimizi duyuramıyoruz" ifadesini kullanarak sözlerine şöyle devam etti:

"Açlık grevi yapmaktan başka çaremiz kalmadı. Ne yaptıysak nereye başvurduysak sesimizi duyuramadık. Ya da duyurduk ama bir karşılık bulamadık. Şu anda teknik detaylar üzerinde çalışıyoruz. TBMM açıldıktan sonra mecliste açlık grevine başlayacağız. Sayıları 8 bine ulaşmış resmi nikahı olan çiftlerden bahsediyoruz. Madem genç evlilik suçtu da neden bu nikahlar kıyıldı? Neden bu ailelerin yeniden çocuk yapmalarına izin verildi?"

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