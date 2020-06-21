Genç evlilerin dramı bitmiyor

Hakkı Bilir İstanbul

Sayıları yaklaşık 8 bini bulan erkek, genç yaşta evlendikleri için ‘tecavüzcü’ sayılarak adi suçluların kaldığı koğuşlarda hapis tutuluyor. Erken yaşta evlendikleri için hedef tahtasına konan erkelerin, evlatları ve eşleri de bitmek tükenmek bilmeyen bir zulmü omuzlamak zorunda kalıyor. Rızasıyla evlenen eşlerin beyanına rağmen ömürlerini en verimli çağında zindana atılan genç babalar, evlatlarının özlemiyle yanıp tutuşuyor.

CHP sabote ediyor

8 bin anne ise geçim sıkıntısı ve evlatlarını babasız büyütmenin acısıyla mücadele etmeye devam ediyor. Genç evlilerin ailesiyle birlikte yüz binlerce kişi haksız bir yaftanın izini üzerlerinden silmeye çalışıyor. 16 bin çocuk ise babasızlığın hasretiyle kavruluyor. Sorunun çözümü CHP tarafından baltalanıyor. Seküler cenahın iflah olmaz yobazları ‘tecavüzcülere af çıkarılıyor’ algısıyla toplumu manipüle ediyor. Böylece binlerce kişi sonu gelmez bir sarmalın içinde savrulurken mağduriyetleri de çözüme kavuşturulamıyor.