Genç evliler müjde bekliyor

R.EKREM ŞAHAN ANKARA

Yıllardır çile çeken binlerce aile verilen sözlerin tutulmasını ve hükümetin ‘Erken yaşta evlilik’le ilgili yapacağı kapsamlı düzenlemeyle mağduriyetlerin ivedilikle çözüme kavuşturulmasını bekliyor. Genç yaşta severek ve isteyerek evlenen çiftler daha sonra haklarında açılan kamu davaları sebebiyle ceza alıyor. Binlerce genç çift erken yaşta yuva kurdukları için mağdur oluyor. Kanunen evlilik yaşı 18 olması nedeniyle, 15-16-17 yaşında kendi rızalarıyla evleniyorlar. Daha sonra resmi nikâh kıymalarına rağmen erkek eş çocuk istismarından dolayı cezaevine konulmasından dolayı kendi çocuklarına hasret kalıyorlar. Kimisi çocuğunun yürüdüğünü, kimisi okula gittiğini, kimisi de koştuğunu göremiyor. Aynı zamanda da çocuklar baba sevgisinden mahrum büyüyorlar.