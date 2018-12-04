Genç evlendik diye genç mi ölelim?

Faruk Arslan İstanbul

Erken yaşta evlendikleri için mağdur edilen çiftler zulmün her boyutuyla karşı karşıya kalıyor. Ömürlerinin baharında, sırf “Peygamber’in kavli ile” yuva kurdukları için cezaevlerine atılan mağdurlar ağır sağlık problemleriyle karşılaştıklarında dahi müsamaha göremiyor. Genç yaşta evlendiği gerekçesiyle 11 yıl ceza verilerek “tecavüzcü” damgası vurulan İbrahim Gültekin’in eşi ve çocuklarından koparılarak atıldığı hapishanede ağır hastalığa yakalandığı, elinde kelepçeyle şehir şehir-hastane hastane dolaştırıldığı belirlendi. Durumunun ağır olduğu gerekçesiyle infazı ertelenen Gültekin’in ceza tehir süresinin yarın dolacağı, bir erteleme daha olmazsa “evliliğin” cezasını çekmek için yeniden hastaneden cezaevine götürüleceği bildirildi.

Her şey güzel başladı, ama

Yine genç evlilik yine hazin bir hikaye. Anlamlı bir günde, 08.08.2008 tarihinde yuva kurarak dünyaevine giren İbrahim Gültekin ile Ceylan Gültekin’in hayatı, haklarında başlatılan kamu davasıyla zindana çevrildi. “Evlilik tarihimiz güzel oldu ama sonrasında yaşananlar hiç güzel olmadı” diyen Ceylan Gültekin, yaşadıkları zorlu süreci Akit okurları için paylaştı. Niğde’de aile rızasını da alarak köylerinde düğün yaptıklarını belirten Ceylan Gültekin, hamile olduğu süreçte muayene için sağlık ocağına gitmesi sonucu ihbar edildiklerini bunun sonucunda başlayan kamu davası neticesinde eşi İbrahim Gültekin’e 11 yıl hapis cezası verildiğini ifade etti.

Önce hapishane sonra hastane koridorları

“Mutlu yuvamız 2015 yılındaki Yargıtay kararına kadardı” diyen Ceylan Gültekin, “Niğde Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmamımızın 3’üncüsünde hakim benim, çocuklarımızın ve eşimin gözyaşlarına dayanamayarak ‘sana ceza vermek istemem ama kanunlara uymak zorundayım’ dedi ve 11 yıl hapis cezasına hükmetti. Hayatımız o gün karardı. Hayatımızda hiç karakol yüzü görmemiş bizler, önce mahkeme sonra cezaevi gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Yargıtay’ın onama kararı sonrası 2015’te eşim cezaevine girdi” diye konuştu.

Durumu gitgide ağırlaştı

Üç çocuğuyla yapayalnız kaldığını dile getiren Gültekin, ardından başlayan hastalık merhalesini ise şu sözlerle anlattı: “Cezaevinde bir yıl dolmadan bu kez hastalık yıkımıyla karşılaştık. Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırdılar eşimi. Hasta yatağında, ayağında kelepçe ve kapıda bekleyen 3 askeri görevli ile... Niğde Devlet Hastanesi’nde bir süre kaldı eşim. Ardından karaciğerinin iflas etme noktasına geldiği raporuyla Kayseri’ye götürüldü. Burada organ nakli oldu. Karaciğerinin son evreye gelmesi nedeniyle de Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne getirildi. Burada 25 gün yoğun bakımda kaldı. Tam ümitler kesilmişken hayata tutundu eşim.”

Yine kelepçe takacaklar

İbrahim Gültekin’in cezasının tedavi nedeniyle ertelendiğini, ancak tamamı hastanede geçen sürenin dolduğunu belirten acılı eş Ceylan Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “9 ay önce cezası ertelendi kocamın. Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavisi devam ediyor. Ancak son ceza tehir süresi yarın doluyor. Bir erteleme daha olmazsa eşimi evliliğimizin cezasını çekmek için yeniden hastaneden cezaevine götürecekler. Çıkış yolumuz yok adeta. Biz yuva kurduk, bunları hak etmedik. Genç evlendik diye genç mi ölmeliyiz...”