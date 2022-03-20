Genç esnaf yakasını Mustafa Sarıgül'e kaptırdı

Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül'ün yaptığı son ziyaret yine olay oldu. Genç bir esnafı gözüne kestirerek ziyaret eden Sarıgül, her zaman yaptığı gibi yine kameralara oynadı.

Genç esnafa kartını vererek nasihatlerde bulunan Sarıgül, "bu heyecanı sende görüyorum" diyerek esnafı tartaklamayı da ihmal etmedi.