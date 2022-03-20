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Siyaset Genç esnaf yakasını Mustafa Sarıgül'e kaptırdı
Siyaset

Genç esnaf yakasını Mustafa Sarıgül'e kaptırdı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün son ziyareti yine gündem oldu. Genç bir esnafı gözüne kestiren Sarıgül'ün tavsiye verdiği anlarda yine eli ayağı rahat durmadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 16:32:00 - 2022-03-20 16:33:18

Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül'ün yaptığı son ziyaret yine olay oldu. Genç bir esnafı gözüne kestirerek ziyaret eden Sarıgül, her zaman yaptığı gibi yine kameralara oynadı.

Genç esnafa kartını vererek nasihatlerde bulunan Sarıgül, "bu heyecanı sende görüyorum" diyerek esnafı tartaklamayı da ihmal etmedi.

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