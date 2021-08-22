Genç Dostu Şehirler Kongresi ATO Congresium’da yapılacak

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ana oturumda açılış konuşmacısı olarak yer alacağı kongrede, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’na katılan belediyelerden dereceye giren 22 belediyeye ödülleri dağıtılacak. Kongre ve serginin açılış etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında gençlerin gönüllülük hizmetlerine etkin katılımını amaçlayan protokolün imza töreni gerçekleştirilecek. Etkinlik çerçevesinde, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen “52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması”nda 12 alanda birincilik ödülü kazanan öğrencilere ödülleri verilecek. Etkinliğin ikinci gününde genç moderatörler ve genç konuşmacıların yer alacağı panellerde; katılımcılık, gönüllülük, sosyal girişimcilik, eğitim, kültür ve sanat, dijitalleşme ve spor konularında tartışmalar ve fikir alışverişleri yapılacak. Kongre ve sergide açılacak stantlarda, bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve sanat, katılım ve spor konularındaki proje ve yenilikler ziyaretçilere tanıtılacak.