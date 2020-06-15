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Ekonomi

Genç çiftler için faizsiz yuva kurma kredisi talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümetten, pandemi nedeniyle işsiz kalan ve evlilik hazırlıklarını erteleyen çok sayıda genç için faizsiz yuva kurma kredisi verilmesi önerisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:50:00 -
Genç çiftler için faizsiz yuva kurma kredisi talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümetten, pandemi nedeniyle işsiz kalan ve evlilik hazırlıklarını erteleyen çok sayıda genç için sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve en az 30 bin liradan başlayan yuva kurma kredisi verilmesi önerisinde bulundu. Palandöken, çiftlerin yapacağı harcamaların tüm sektörlere etki ederek ekonomiye geri döneceğini belirterek, ‘’Yeni evlenecek çiftlere evlilik, yuva kurma kredisi müjdesi verilirse hem gençlerimiz dünya evine girer hem de piyasada büyük bir hareketlenme yaşanır. Yaşanan hareketlenmeyle binlerce işsiz yeniden işine döner” dedi.

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Yorumlar

meleknur

VAY BAŞINA GENÇLERİN ALTINMI ALSIN, SALONMU TUTSUN, YUVAMI KURSUN NE YAPSINLAR AMA ÇOK DESTEK OLUNULMALI EVLENECEKLERE
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