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Genç çifte tekme tokat saldırdılar

Bursa'da genç bir çift, çay içmek için oturdukları kafede kimliği belirsiz 5 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:23
Genç çifte tekme tokat saldırdılar

Bursa'da kimliği belirsiz kişiler kafede oturan genç çifte saldırdı. 5 kişinin saldırdığı 2 genç yaralandı.

Olay önceki gün kafenin bahçesinde yaşandı. Erkek arkadaşıyla alışverişe giden B.A.’ya 2 kişi laf attı. Genç çift ile 2 kişi arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Daha sonra genç çift çay içmek için bir kafeye gitti. Bu sırada kafeye gelen kimliği belirsiz 5 kişi ile genç kızın erkek arkadaşı B.K. arasında tartışma çıktı. Şahıslar bir anda saldırmaya başlayınca ortalık karıştı.

Tekme tokat saldıran şahıslar genç delikanlıyı öldüresiye dövdü. Erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmak için üzerine kapaklanan B.A. da tekmelerden nasibini aldı. İşyeri çalışanlarının saldırganların elinden kurtardığı genç adam olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

B.K.nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilirken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:23
  1. Bursa
  2. Korkunç olay
  3. genç çifte 5 kişi saldırdılar

YORUM YAZ

  • SamSam30 dk önce
    Erkekseniz tek tek gelin it sürüsü, edepsiz hayvanatlar....
  • ismailismail35 dk önce
    Bir yaratikta nasil bir nefret olmaliki bu sekilde bir insana saldirsin, bu nasil bir bir serefsizliktir. Yeni nesil nefret dolu yetistiriliyor

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