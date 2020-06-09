  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Genç çift, yeni aldıkları otomobille kazada hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir gün önce yeni aldıkları otomobil ile gezmeye çıkan Çağrı (32) ve eşi Gizem Cesur, otomobilin TIR’ın altına girerek olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 03:30:25 -
Genç çift, yeni aldıkları otomobille kazada hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir gün önce yeni aldıkları otomobil ile gezmeye çıkan Çağrı (32) ve eşi Gizem Cesur, otomobilin TIR’ın altına girerek olay yerinde hayatlarını kaybettiler.


Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yumurtalık’tan Ceyhan’a istikametine seyir halindeki Çağrı Cesuryönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.’nın kullandığı 77 AZ 636 plakalı TIR’ın altına girdi.


Olayı gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartmak için çaba sarf etti. Uzun süren çaba sonunda çıkartılan çiftin öldüğü belirlenirken, TIR sürücüsü Rauf K. ise gözaltına alındı.


Hayatını kaybeden genç çiftin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı