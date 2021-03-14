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Yerel Genç çift girdikleri banyoda hayatlarını kaybetti
Yerel

Genç çift girdikleri banyoda hayatlarını kaybetti

İzmir'de Volkan Atılgan ve eşi Sevim Atılgan, ameliyat olan annesi Pervin Atilla'nın evinde girdikleri banyoda hayatlarını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 09:06:00 -
Genç çift girdikleri banyoda hayatlarını kaybetti

Olay, İzmir'in Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, mali müşavir Volkan Atılgan (36), ayağından ameliyat olan annesi Pervin Atılgan'ın bakım ihtiyaçlarını karşılamak için eşi kuaför Sevim Atılgan ile birlikte yaklaşık bir haftadır annesinin evinde kalmaya başladı.

Oğlu ve gelinini yerde hareketsiz şekilde buldu

Gece saatlerinde eşi ile birlikte banyoya giren çiftten yaklaşık bir saattir haber alamayan Pervin Atılgan, banyonun kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve içeriden seslerin gelmemesinden şüphelen anne Pervin Atılgan, banyonun kapısını açtığında oğlu ve gelininin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Çift hayatını kaybetti

Bunun üzerine polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Her ihtimale karşı genç çifte kalp masajı yapan sağlık ekipleri, daha sonra çifti ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada da yapılan canlandırma çalışmalarına rağmen Volkan ve Sevim Atılgan çifti hayata döndürülemedi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evin içinde inceleme yaptı. Acı haberi aldıktan sonra hastaneye giden çiftin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Tüplü şofbenden zehirlenmiş olabilirler

Öte yandan, ilk incelemelerde genç çiftin banyoda bulunan tüplü şofbenden zehirlenmiş olabileceği değerlendirilirken, hastaneye gelen savcının incelemesinin ardından çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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