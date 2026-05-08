Genç Birikim'in yeni sayısı çıktı! "Nefisten Mala Allah İçin Feda: Kurban ve Hikmeti"

Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, “Hürmüz’den Babü’l-Mendeb Boğazına Küresel Enerji” başlıklı yazısında; ABD ve Siyonist İsrail’in İran’a saldırısı sonrası Amerika’nın Hürmüz çıkmazına düştüğünü, Amerika dahil Batılı ülkelerin ekonomik krize girdiğini ifade etti ve meselenin arka planını değerlendirdi.

Bu ay, dosya konusu, “Nefisten Mala Allah İçin Feda: Kurban ve Hikmeti” olarak belirlendi. Dosyaya; Emrah Doğru, "Allah İçin Vermek: Kurbanın Manevi Anlamı"; Erdal Tuğrul, "Kurban: Allah'a Yaklaşmanın Yolu"; Kanarya Banu Dağ, "Bıçak Kalbe Değince"; Kemal Ünlütaş, "Allah'a Yakınlaşmanın Adı: Kurban"; Sümeyye Demirci, "Allah İçin Feda" ve Taşkın Önel, "Kurban Olmak" başlıklı yazılarıyla katkıda bulundu.

Ayrıca Fatih Pala’nın "Cahiliyye Araplarında İnanç ve İbadet Olgusu", Dr. Hüseyin Durmaz’ın "Vahyin Sistem Kurucu Zorunluluğu Üzerine Bir Analiz", Psk. İmren Büyüköz’ün "Psikoloji ve Kur’an Işığında Stres Yönetimi Üzerine Bütüncül Bir Yaklaşım-II", Rüveyde Bera Pala’nın "İslam’ın Muhafızı Olmak" ve Yusuf Keleş’in "Allah İçin Sevmek" başlıklı yazıları, Emrullah Kırkan’ın "Sednaya Bir Hapsin Dünyası" ve Taşkın Önel’in "Hayal" isimli şiiri ile Dr. İsmail Ceylan’ın "Tahran’ı Doğru Okumak" başlığını taşıyan çevirisi de dergide yer aldı.