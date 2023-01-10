Genç Birikim'den yeni yılda dopdolu bir sayı

LEVENT SONAT

Bu sayıda; araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Ilımlı İslam ve ABD” başlıklı yazısında; “Ilımlı İslam Projesi”nin aslında emperyal amaçlı bir ABD projesi olduğunu vurgulamış.

Bu ay dosya konusu, “Müslümanlar ve Çağdaş/Beşerî İdeolojiler” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde; Fatih Pala, İslam Doğubey, Sümeyye Demirci ve Taşkın Önel “Beşerî İdeolojileri” değişik açılardan ele almışlar.

Dergide, ayrıca Cefai Demirel’in “Gıybet ve Toplumsal Zararları”, Emrah Doğru’nun “Ölümü Kerih Görmek”, Harun Akça’nın “Kardeş Olmayı Sahabeden Öğrenmek”, Haydar Özalp’in “Ümmetin Tecdit Gayreti ve Ahlakın Vazgeçilmezliği”, Rüveyde Bera Pala’nın “Yolun Eğrisi de Vardır” başlıklı yazıları, İsmail Ceylan’ın “Fransa, Futbol ve Sömürgecilik En İyisini Al, Gerisini Çöpe At” başlıklı çevirisi, yine Ali Kaçar’ın “Halife Vahdeddin ve Saltanatın Kaldırılması” başlıklı makalesinin dördüncü bölümü ve Kutbettin Köysüren’in 13 Kasım 2022 tarihinde online olarak gerçekleştirilen “Şehadetinin 56. Yılında Seyyid Kutub Paneli”nde sunduğu “Seyyid Kutub’a Göre Uzlaşma” başlıklı konuşmasının metni yer almış.

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