Genç Birikim dergisinin yeni sayısı bayilerde

LEVENT SONAT

Bu sayıda; Araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Deprem mi, Kıyametin Bir Provası mı?” başlıklı yazısında; “6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili değerlendirme ve hatırlatmalarda bulunmuş.

Bu ay dosya konusu, “İbadetlerin Hayatımıza Etkisi, Ramazan ve Deprem İmtihanı” olarak belirlenmiş. Dosya konuları çerçevesinde; Abdullatif Acar, Cefai Demirel, Fatih Pala, Harun Akça, Meliha Pala, Mümine Karakuşoğlu, Rüfeyde Durmaz, Sümeyye Demirci, Taşkın Önel ve Yılmaz Alan “İbadet, Ramazan ve Deprem” konularını değişik açılardan ele almışlar. Dergide, ayrıca Emrah Doğru’nun, “Allah’ın Ayetlerinden Yüz Çevirip Sihir ve Büyüyle Kandıranlar” başlıklı yazısı, İsmail Ceylan’ın “Nihayet ‘Babamız’ Guantanamo’dan Serbest Bırakıldı” başlıklı çevirisi ve Mehmet Can Giyik’in 15 Ocak 2023 Pazar günü online olarak gerçekleşen “İnsanî İlişkilerde Kur’anî/İlahi Ölçü̈” başlıklı konferansının sunumu yer almış.

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