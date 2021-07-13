Genç Birikim Dergisinin Temmuz 2021 sayısı çıktı

Levent Sonat

Araştırmacı-Yazar Ali Kaçar, “Mısır’da Katledilen Müslümanları Rahmetle Anıyoruz” başlıklı yazısında, Zalim Mısır Rejiminin Müslümanlara yönelik idamlarla ilgili Dünyanın sessiz kalmasını eleştirmiş ve “Sevr’den Montrö’ye Boğazlar Meselesi” başlıklı devam eden yazı dizisinde de, Lozan Antlaşmasının Sevr’in hafifletilmiş hali olduğu tespitinde bulunmuş.

Bu ay, dosya konusu “Kurban Bilinci – Adanmışlık” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde yazarlarımız; Haydar Özalp, Gökhan Durmaz, Taşkın Önel, Deniz Akpınar, Harun Akça ve Fatih Pala, “Kurban ve Adanmışlık” konusunu farklı açılardan ele almışlar.

Bunun yanında, Suriye’de 8 Temmuz 2016 tarihinde şehid olan Selman Gaffaroğlu kardeşimizin şehadetinin 5. yılı nedeniyle, hakkında yakınları ve arkadaşları tarafından kaleme alınan yazı ve şiirler de dergide yerini almış.

Ayrıca Cefai Demirel’in “Yeryüzünde Halife Olmak”, Yasin Tekin’in “Akla Gelen”, Haydar Özalp’in “İslam’ın Temel Kavramlarından: Akıl/Fehm, Adalet, Cömertlik, Cesaret”, Mustafa Necati’nin “Yağmura Tutunmak: Kendini Arayan Gencin Hikâyesi”, Selma Akıncı’nın “Müslüman Nasıl Olmalı”, İbrahim Uyar’ın “İslam Coğrafyasında Tarihi Akış ve Müslüman Kardeşler Hareketinin Ortaya Çıkışı” başlıklı yazıları ve İsmail Ceylan’ın “Filistin’in Çalınan Petrol ve Gaz Kaynakları” başlıklı çevirisi dergide yer bulmuş.