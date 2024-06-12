Genç Birikim Dergisi’nin 264'üncü sayısı çıktı!

Derginin bu sayısında, araştırmacı yazar Ali Kaçar, “Konuşma Zamanı Çoktan Geçti” başlıklı yazısında; Gazze’de katliamların sürmesine rağmen Siyonist İsrail ile ticaretin hala devam ettiğini gündeme getirmiş.

Bu ay, dosya konusu, “Kurban ve İnfak Bilinci” olarak belirlenmiş. Erdal Tuğrul, Fatih Pala, Rüveyde Bera Pala, Sercan Akbayrak, Taşkın Önel ve Zeynep Koç konuyu değişik açılardan değerlendirmişler.

Ayrıca KKTC’nin Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili ve hukukçu Yasemin Öztürk ile yapılan "Kıbrıs’ta Siyonist İşgali mi?” başlıklı röportaj, Aksa Tufanı başladığında bizzat Gazze’de bulunan ve sonra Türkiye’ye gelen Rukiye Demir Salhiya’nın “Aksa Tufanı Şahidinden 7 Ekim Süreci” başlıklı yazı, Ali Kaçar’ın önceki sayılardan devam eden “Kıbrıs’ta Siyonist İşgal” başlığını taşıyan makalesinin üçüncü bölümü, “Emrah Doğru’nun “Zalim ve Zulüm” ve Fatih Pala’nın “Ümmetten Şikâyet Ederek Giden Şeyh Ahmed Yasin’in Direnen Evlatları” başlıklı yazıları, Taşkın Önel’in “Senindir Allah’ım” adını verdiği şiiri, İsmail Ceylan’ın “Gazzeli Akademisyenler ve Üniversite Yöneticilerinden Dünyaya Açık Mektup” başlıklı çevirisi dergide yer almış.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye, yayın hayatında başarılar diliyoruz.