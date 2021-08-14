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Kültür - Sanat Genç Birikim dergisi yeni sayısıyla bayilerde
Kültür - Sanat

Genç Birikim dergisi yeni sayısıyla bayilerde

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla yorumlayan Genç Birikim dergisinin Ağustos 2021 sayısı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 13:15:00 -
Genç Birikim dergisi yeni sayısıyla bayilerde

Levent Sonat

Araştırmacı-Yazar Ali KAÇAR, “ABD-NATO-Türkiye Ekseninde Afganistan’ın Güvenliği” başlıklı yazısında, ABD ve NATO ile Türkiye arasındaki ilişkileri incelemiş ve Türkiye’nin Afganistan’daki varlığı ile ilgili soru işaretlerine yer vermiş.

Bu ayki dosya konusu, “Gençlik ve Gençlerimiz” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde; yazarlar Gökhan Durmaz, Taşkın Önel ve Harun Akça, konuyu değişik açılardan ele almışlar.

Dergide ayrıca Muhammed Raşid Akbulut’un “İhvan-ı Müslimîn’in Dini Referansları”, Halil İbrahim Gergin’in “Müslüman Kardeşlerin İslam’ı Hayata Hâkim Kılma Mücadelesi”, Yasin Tekin’in “Akla Gelen-III”, Deniz Akpınar’ın “Teslimiyetin Temsiliyeti”, Selma Akıncı’nın “Müslüman Nasıl Olmalı”, Cefai Demirel’in “Tezatlar Ülkesi Memleketim” ve Yakup Çalık’ın “Tekfirde İhtiyatlı Olmak” başlıklı yazıları, Mustafa Sarıca’nın “Mazlum ve Zalim” başlıklı şiiri ve İsmail Ceylan’ın “Türkiye’nin Afganistan Satrancı” başlıklı çevirisi yer almış.

www.gencbirikim.net

[email protected]

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