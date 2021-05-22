Genç birikim bayilerde
Gündemdeki konuları ve olayları İslamî bakış açısıyla analiz eden ve yorumlayan Genç Birikim Dergisinin Mayıs 2021 tarihli 227. sayısı bayilerde.
Levent Sonat
Araştırmacı-yazar Ali KAÇAR “Sevr’den Montrö’ye Boğazlar Meselesi-I” başlıklı yazısında; Sevr, Lozan ve Montrö Anlaşmaları hakkında gerçekleri gün yüzüne çıkarmış. Bu ay dosya konusu, “Ümmet Olmak - Ümmet Bilinci” olarak belirlenmiş. Haydar Özalp “İslam Ümmetinden Cahili Ulusçuluğa” başlıklı yazısında; Ümmet şuurunun önemi üzerinde durmuş. Gökhan Durmaz, “İnsanlığın Kurtuluşu İçin Kaçınılmaz Bir Kader: Ümmet Olmak” yazısını yazmış. www.gencbirikim.net