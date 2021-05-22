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Kültür - Sanat Genç birikim bayilerde
Kültür - Sanat

Genç birikim bayilerde

Gündemdeki konuları ve olayları İslamî bakış açısıyla analiz eden ve yorumlayan Genç Birikim Dergisinin Mayıs 2021 tarihli 227. sayısı bayilerde.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 16:42:00 -
Genç birikim bayilerde

Levent Sonat 

Araştırmacı-yazar Ali KAÇAR “Sevr’den Montrö’ye Boğazlar Meselesi-I” başlıklı yazısında; Sevr, Lozan ve Montrö Anlaşmaları hakkında gerçekleri gün yüzüne çıkarmış. Bu ay dosya konusu, “Ümmet Olmak - Ümmet Bilinci” olarak belirlenmiş. Haydar Özalp “İslam Ümmetinden Cahili Ulusçuluğa” başlıklı yazısında; Ümmet şuurunun önemi üzerinde durmuş. Gökhan Durmaz, “İnsanlığın Kurtuluşu İçin Kaçınılmaz Bir Kader: Ümmet Olmak” yazısını yazmış. www.gencbirikim.net

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