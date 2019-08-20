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Genç basketbolcular Büyükşehir’de yetişiyor

“Spor Kenti Gaziantep” sloganı ile Gaziantep’in her alanında spor salonu, yüzme havuzu ve futbol sahası projeleri ile spor alanına katkı sunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, basketbol branşına da önemli yatırımlar yapıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 15:13
Genç basketbolcular Büyükşehir’de yetişiyor

“Spor Kenti Gaziantep” sloganı ile Gaziantep’in her alanında spor salonu, yüzme havuzu ve futbol sahası projeleri ile spor alanına katkı sunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, basketbol branşına da önemli yatırımlar yapıyor.


Kentin değişik alanında açtığı basketbol kursları ile genç nesilleri basketbolla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 6 noktada binlerce genç basketbolcu adayına kurs veriyor.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Talat Özkarslı Spor Salonu, Perilikaya Spor Salonu, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Şehit Hüseyin Gümüş İmam Hatip Oratokulu, Nilgün İsmet Akınalan İlköğretim Okulu ve Gaziantep Lisesi’nde toplamda bin 550 öğrenciye basketbol kursu veriliyor.


Kentin her bölgesine sporun değişik branşlarında kurs ve yaz okulları açarak genç nesilin spor ile iç içe olmasını istediklerini belirten Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, “Takım oyunu olgusunu onlara yerleştirebilmek, ilerde azimli birer birey olmalarını sağlamak için muazzam bir özveriyle çalışıyoruz. Genç nüfusumuzun sağlam ve iradeli bir nesil olmasını arzu ediyoruz. Bu bağlamda sporun tüm branşlarını kentimizin en ücra köşesindeki gençlerimizle buluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Basketbola büyük bir ilginin olduğunu, son bir yıl içinde açılan kurs ve yaz okullarına gençlerin ilgi gösterdiğini belirten Efiloğlu, “Biz de bu ilgi ve alakaya cevap vermek istiyoruz. İleride önemli noktalara gelecek genç basketbolcular yetiştirmek, en azından sporu sevdirip hayatında hep spor yapan ve spora olumlu bakan bir toplum yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Çocuklarımızın yetişkinliklerinde başarılı bir birey olması için zihnen, bedenen, fiziken ve ruhen gelişmesine önem veriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:13
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