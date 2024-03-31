GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş'tan çarpıcı seçim yorumu! Sonuçları ne etkiledi?

31 Mart yerel seçimlerini değerlendiren GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aktaş, "Genel seçimlerde vatandaşın mesaj verme arzusu vardı. Ülkenin geleceği, uluslararası meseleler ve devletin karşı karşıya kaldığı tehditlerden dolayı vatandaş bu mesajı veremedi. Vatandaş, genel seçimdeki mesajı toplayıp AK Parti'ye bu seçimde mesajı verdi" dedi.

Bu seçimin yerel seçim oylaması olmadığını söyleyen İhsan Aktaş, "Enflasyon ve emeklilerle ilgili durum ya da ekonomi ile ilgili durum vatandaşı tahmin edenden fazla etkilemiş. Eğer faaliyetler üzerine bakacaksak olursanız İstanbul ve Ankara'da CHP'nin çok da bir iş yapmadığını herkes biliyor, bu yerel seçim oylamasından ziyade hükümet faaliyetlerini gösterilen tepki gibi geldi bana" ifadelerini kullandı.

"Sadece ekonomi odaklı mı bakmalıyız, adaylar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Aktaş," Mutlaka adayların etkisi vardı. AK Parti'nin genel olarak başarılı olduğu dönemde aday pek konuşulmuyordu. Adayınız kötü olursa veya yanlış tercih olursa bu ters tarafından bir çarpana dönüşüyor" dedi. Ak Parti'nin Şanlıurfa adayı hakkında Aktaş, "Rakibe göre durum revize edilebilirdi" yanıtını verdi.

"Erken seçim olur mu?" sorusunu ise Aktaş, "Erken seçim olmaz. AK Parti'de Tayyip Erdoğan'ın oy potansiyeline yaslanan bir siyaset biçimi vardı. Şimdi herkes siyaseten elini taşın altına koyacak" şeklinde yanıtladı.

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