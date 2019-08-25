0553 313 94 23

Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi kuruldu

Gemlik Kent Konseyi Gençlik ve Engelsiz meclislerinin ardından Kadın Meclisi’nin kuruluş çalışmalarını da tamamladı.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:40
Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi kuruldu

Gemlik Kent Konseyi Gençlik ve Engelsiz meclislerinin ardından Kadın Meclisi’nin kuruluş çalışmalarını da tamamladı. Kent Konseyi ofisinde gerçekleşen ilk toplantıda Mürüvet Günay Kadın Meclisi başkanı seçildi. Toplantıya Gemlikli kadınların yanı sıra Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, Başkanvekili Sedat Akkuş ve Başkan Yardımcısı Reyhan Çorum da katıldı. Başkan Çetinkaya toplantıya katılan kadınlara gül hediye etti.


“Kadınları yönetime ortak edeceğiz”


Önemli bir sorumluluk aldığının bilincinde olduğunu dile getiren Mürüvet Günay, ilçemizde yaşayan kadınların gerek sosyal gerek ekonomik çeşitli problemler ile mücadele ettiklerini belirterek, “Aynı kenti paylaştığımız insanların talep ve ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Çalışan hanımların problemleri, çalışmayan hanımların problemleri farklı. Bizler Bu günden itibaren ilçemizde yaşayan gerek yakınlarımızda, gözümüzün önünde, gerekse maalesef kıyıda kalmış, kendini ifade etmek için fırsat bulamamış tüm kadınlarımıza ulaşmak ve onların sesi olmak için, onları kentimizin yönetimine ortak etmek için çalışmaya başlıyoruz.” dedi.


“Hiçbir canlıya şiddet kabul edilemez”


Kadın Meclisi’ne çalışmalarında başarılar dileyen ve desteğini dile getiren Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya ise son yıllarda yaşanan kadına şiddet olaylarına değindi. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirten Çetinkaya, “Malesef böyle acı olaylar ile sık karşılaşır olduk, insanların gözlerini böyle karartmaları basit nedenlerle açıklanamaz. Konuya toplumsal açıdan, insanlarımızın iç dünyalarını inceleyerek yaklaşmalıyız. Kadın meclisimiz özellikle şiddet olayları hakkında araştırmalar yapacak, bunları önlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirecek. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden bu olayların hep birlikte önüne geçeceğiz.” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Egeli mobilyacılar, İtalyan mobilya markalarının üreticisi olmak istiyor
    1. Egeli mobilyacılar, İtalyan mobilya..
    2. G7 Zirvesinin yankıları! Trump’ın..
    3. Altına hücum edip yüzde 30 kazandılar
    4. Yurtta hava durumu
    5. Suudi Arabistan hava üssüne saldırı
    6. Büyükşehir’den Anıtkabir temizliği
    7. Hükümette neler oluyor?
    8. Antalya’dan ev sahibi olmak için yeni..
    9. Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi..
    10. Adana'da 76 düzensiz göçmen yakalandı
    11. Başkan Kılca ve meclis üyeleri,..
    12. (Özel) Altın burunlu köpekler AFAD’da..
    13. Fiziksel engelli Muhammed’e altın..
    14. Bigaspor sezonunun açılışını yaptı
    15. Bayraklı’da parklara kauçuk zemin
    16. Rıdvan Dilmen'den büyük övgü: Bir tek..
    17. Hasanoğlu’ndan katılım paylı destek
    18. Sivas'ta otomobil devrildi! 4 yaralı
    19. Kedi evleri Gemlik Belediyesi’nden
    20. Dünyanın en yaşlı porsuk ağacını..
    21. Karaman’da hasadı başlayan kavun..
    22. İnşaatta 44 şirketle Çin’e kafa..
    23. Bilinenden tam 3 katı fazla çıktı!..
    24. (Özel) Kazada kepçenin dişlisine..
    25. Mazıdağı’nda çıkan yangında 300 dönüm..
    26. Dünya Judo Şampiyonası başladı
    27. MSKM 1 milyon 476 bin 895 ziyaretçi..
    28. Husilerden Suudi Arabistan hava üssü..
    29. Darp edilmişti, zanlıyı görme..
    30. 9. Transanatolia Rally Raid başladı
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek