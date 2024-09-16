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Dünya Gemi için karar alındı! Dev anlaşma, resmen duyurdular: Hindistan'dan Japon ve Kore tersanelerine davet
Dünya

Gemi için karar alındı! Dev anlaşma, resmen duyurdular: Hindistan'dan Japon ve Kore tersanelerine davet

Yeniakit Publisher
2024-09-16 19:27:00 - 2024-09-16 21:02:08
Gemi için karar alındı! Dev anlaşma, resmen duyurdular: Hindistan'dan Japon ve Kore tersanelerine davet

Hindistan hükümeti, Güney Kore ve Japonya'daki büyük gemi yapımcılarıyla temasa geçti! Dev anlaşma için görüşmeler devam devam ediyor! Hindistan büyük gemi yapımcılarıyla temasa geçerek Çin'in 20 yıl önce gemi yapımında bu kadar hızlı ilerlemesine benzer bir hamleyle onları alt kıtada üs kurmaya teşvik ediyor.

Hindistan hükümeti Güney Kore ve Japonya'daki büyük gemi yapımcılarıyla temasa geçerek Çin'in 20 yıl önce gemi yapımında bu kadar hızlı ilerlemesine benzer bir hamleyle onları alt kıtada üs kurmaya teşvik ediyor.

Hindistan hükümeti 10 yıl içinde dünyanın ilk 5 tersane ülkesinden biri olmak istediğini açıkça ortaya koydu ve sektöre yönelik büyük bir teşvik paketi hazırlıyor.

Ülkenin denizcilik bakanı Sarbananda Sonowal, yerel bir gazete olan Business Standard'a verdiği bir röportajda, Kore ve Japon gemi inşasının önde gelen isimlerinin Hindistan'da tersane kurmakla ilgilendiklerini açıkladı.

“Bu doğrudan yatırımları, ortak girişimleri, teknoloji paylaşımını ya da diğer işbirliği biçimlerini içerebilir" diyen Sonowal verdiği demeçte bu tür uluslararası ilginin Hindistan'ın gemi inşa girişiminin çekiciliğinin ve sektöre küresel uzmanlık ve sermaye akışının potansiyel faydalarının bir kanıtı olduğunu söyledi.

Yüzyılın başında Çin gemi inşası konusunda kendini geliştirme niyetini açıkça ortaya koyarken benzer bir politika benimsemiş ve Kawasaki, Tsuneishi ve Samsung gibi birçok tanınmış Koreli ve Japon gemi yapımcısını Halk Cumhuriyeti'nde iş kurmaya davet etmişti.

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanlığı Sekreteri T.K. Ramachandran, Yeni Delhi'nin 1980'lerde Japon otomobil üreticisi Suzuki'yi Maruti Suzuki Hindistan'ı kurmaya ikna etmesiyle başlayan otomobil devrimini yerli gemi inşa sektöründe de tekrarlamak istediğini söyledi. Cuma günü Hindistan Denizcilik Bakanlığı, kıyı eyaletleriyle işbirliği içinde birden fazla gemi inşa kümesi kurma planlarını açıkladı.

 

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