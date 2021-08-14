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Siyaset 'Gelmeyin' çağrısı yapmışlardı... Türkiye'ye 6 ayda gelen para CHP'lileri çıldırttı!
Siyaset

'Gelmeyin' çağrısı yapmışlardı... Türkiye'ye 6 ayda gelen para CHP'lileri çıldırttı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı yatırımcıya "Türkiye güvensiz, gelmeyin" çağrıları yapması rağmen Türkiye, yabancı yatırımcının gözdesi oldu. Bu çağrılara rağmen Türkiye'ye gelen paraları gören CHP'li vekil Mehmet Güzelmansur, miktarı görünce çıldırdı ve çamur atmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 01:30:00 -
'Gelmeyin' çağrısı yapmışlardı... Türkiye'ye 6 ayda gelen para CHP'lileri çıldırttı!

Türkiye'ye yabancı yatırımcının gelmemesi için elinden geleni yapan ve "Türkiye güvensiz, gelmeyin" diyen CHP, bu çağrılara rağmen ülkeye giren paranın miktarını görünce çıldırdı. 

 

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Türkiye'ye 2021'in ilk 6 ayında gelen kaynağı belirsiz paranın, 9,6 milyar dolara ulaştığını söyledi.

"Kaynağı belirsiz" diyerek çamur atmaya çalıştı

Mehmet Güzelmansur, Merkez Bankası'nın açıkladığı haziran ayı ödemeler dengesi istatistikleriyle ilgili konuştu. İstatistiklerin 'net hata' ve 'noksan' kaleminde izlenen 'kaynağı belirsiz para' miktarının yüksek ve sürekli arttığını iddia ederek çamur atmaya çalışan Güzelmansur, şunları söyledi:

"Kaynağı belirsiz paranın sürekli artıyor olması kuşkuları da artırıyor. Yaklaşık 10 milyar dolarlık ölçüm hatası ya da eksik veya fazla veri derlemesi mi olur? Net hata ve noksan kaleminin bu denli yüksek olması, hata veya noksanlardan daha ziyade kayıt dışı bir takım döviz girişlerinden kaynaklanıyor gibi duruyor."

Yatırımcıların gelmesini hazmedemeyen CHP'li vekil, Türkiye'ye giren paranın illegal olduğunu ileri sürdü. Güzelmansur, "9,6 milyar dolar kimlerin, hangi yöntemlerle getirdiği paralardır? Konteynırlarla ülkeye eşya gibi sokulan paralar mı, özel jetlerle taşınan kara paralar mı, uyuşturucu paraları mı? Bu konu tüm yönleriyle incelenerek açıklığa kavuşturulmalıdır" dedi.

CHP lideri, Türkiye'ye 'gelmeyin' çağrısında bulunmuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programa katılmış ve burada skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye'nin ekonomisini baltalamaya çalışan Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok" demiş ve yabancı sermayeye ''gelmeyin'' mesajı vermişti.

 

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