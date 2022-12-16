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Siyaset ‘Geliyor Akşener geliyor’ Ekrem ceza yiyince böyle sevindiler
Siyaset

‘Geliyor Akşener geliyor’ Ekrem ceza yiyince böyle sevindiler

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı İYİ Partililer tarafından bir seçim zaferi gibi kutlandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 18:36:00 - 2022-12-16 19:18:36

 Yeniakit.com.tr 

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan ve hakkında hapis cezası ile siyasi yasak kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı süreç, İYİ Partililerde zafer coşkusuna sebep oldu.

"İmamoğlu zaferini" Twitter hesabından kutlayan İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü ve Genel İdare Kurulu Üyesi Orhun Ertürkmen, aracında açtığı, "Geliyor Akşener" şarkısı ile video paylaştı.

Sürecin en başından beri Akşener ile İmamoğlu'nun dayanışma gösterip bir araya geldiği bütün kutlama görüntülerini paylaşan İP'li Ertürkmen, son mesajına da "Geliyor Akşener" notunu ekledi.

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