Gelişmiş ülkelerden enerji hamlesi!

Türkiye ilk nükleer santralı Akkuyu'nun hizmete gireceği 2023 yılına odaklanırken, dünya da 164 nükleerin faaliyete geçmesini bekliyor. Söz konusu açıklama; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekili AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan'dan geldi.

DÜNYA DA ATAĞA KALKTI

AK Partili Kalkan, muhalefetin Akkuyu tepkisine TBMM Genel Kurul kürsüsünden yanıt vererek, "Biz Akkuyu Nükleer Santralı'nın temelini atana kadar dünya tam 442 tane nükleer santral yapmış" diye konuştu. Dünyada 66 yeni nükleer santral inşa edildiğini belirten AK Partili Kalkan, "2023 yılına kadar bütün dünyada tam 164 tane nükleer santral yapılacak" ifadelerini kullandı. Kalkan, şunları kaydetti:

60 YILLIK RÜYA GERÇEKLEŞTİ

"Bir süre evvel Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sanal bir temel atma töreninde nükleer enerji santralinin temelini attılar. Oradaki konuşmalarda "Türkiye'nin altmış yıllık rüyası" dendi. 60 sene evvel bu konu dile gelmiş, rahmetli Sayın Adnan Menderes zamanında, 1956'da Atom Enerjisi Komisyonu kurulmuş, 1957'de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na Türkiye üye olmuş. 1976'da Akkuyu sahasına lisans verilmiş, 1977, 79, 82, 85, 96, 2000, 2008, 2009 yılında yapılan ihalelerin tümü iptal olmuş ve taki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olaya müdahalesiyle bu olay gerçekleşmiş."

365 GÜN KESİNTİSİZ ENERJİ

"Rüzgara da ihtiyaç var, güneşe de... Ama şunu unutmayın: Nükleer enerji kesintisiz enerji demektir; 365 günün 365 günü enerji üretirsiniz" diyen Kalkan, şöyle devam etti: "Güneşteki randıman, gök aşağı gelse yüzde 35'i geçmez. Rüzgârda dünyada yüzde 40'ı, yüzde 45'i geçmiş randıman da yoktur. Bütün dünya ülkeleri hem rüzgârı yapıyor hem güneşi yapıyor hem jeotermali yapıyor."

ABD'DE 100'Ü AŞACAK

Kalkan, "ABD'de 99 tane nükleer santral var, 5 tanesi inşaat hâlinde, Fransa'da 58 tane var bir tane daha inşaat hâlinde, Rusya'da 35 tane var 8 tane inşaat hâlinde, Güney Kore'de 25 tane var 3 tane inşaat hâlinde Çin'de 31 tane var 24 tane inşaat hâlinde" diye konuştu.