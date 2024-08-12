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Dünya Gelişi olsun dönüşü olmasın inşallah! ABD uçak gemisinin ardından onu da gönderiyor
Dünya

Gelişi olsun dönüşü olmasın inşallah! ABD uçak gemisinin ardından onu da gönderiyor

Yeniakit Publisher
2024-08-12 14:03:00 - 2024-08-12 14:07:53
Gelişi olsun dönüşü olmasın inşallah! ABD uçak gemisinin ardından onu da gönderiyor

Terörist İsrail'in tasmasını elinde tutan ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin ardından Orta Doğu'ya güdümlü füze denizaltısı gönderdi. Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin, yola çıkartılan bir uçak gemisinin de bölgeye daha çabuk ulaşması için daha hızlı yol alacağını belirtti.

ABD Orta Doğu'daki yangına benzin döküyor.

Ateşin büyümesi için elinden geleni yapan ABD bölgeye USS Abraham Lincoln uçak gemisinin ardındanUSS Georgia güdümlü füze denizaltısını bölgeye gönderdi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Austin’in USS Georgia güdümlü füze denizaltısını bölgeye gönderdiği belirtildi.

Washington ayrıca, F-35 savaş uçakları taşıyan USS Abraham Lincoln uçak gemisine bölgeye yolculuğu hızlandırma talimatı verdi.

Uçak gemisi, bölgedeki bir Amerikan gemisiyle görev değişimi için gönderilmişti.
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Kaynak: BBC

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